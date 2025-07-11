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Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивного спорта России
Путин поручил до 2026 года утвердить концепцию развития адаптивного спорта
Президент России Владимир Путин установил срок до января 2026 года для утверждения концепции развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года.
Президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и спорта до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации.
В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, сказано: «Правительству Российской Федерации... разработать при участии Администрации президента Российской Федерации, заинтересованных организаций и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года и план мероприятий по реализации названной концепции, определив объем и источники финансирования мероприятий, предусмотренных указанными концепцией и планом».
Поручение выдано по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 28 мая. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 30 января 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о необходимости существенно увеличить число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, уделяя особое внимание доступности спорта для ветеранов спецоперации. Президент также отметил, что для развития адаптивного спорта важно привлекать не только государственное финансирование, но и внебюджетные ресурсы. В качестве одного из источников финансирования создается Российский спортивный фонд, который должен начать работу в июле.