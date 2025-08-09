Международный день коренных народов и День физкультурника отмечается 9 августа

Tекст: Ирма Каплан

Международный день коренных народов мира празднуется 9 августа с тех пор, как ООН в этот день в 1994 году постановила отмечать эту дату и вспоминать о существовании почти в каждом государстве исконных народов, помогать им поддерживать этническую идентичность, узнавать и рассказывать об исконных традициях.

Всемирный день книголюбов – еще одна международная дата сегодня, которую установили американские любители книг и чтения. Там это праздник национального уровня Book Lovers Day. Его цель – общение по интересам, популяризации хобби книгочея и пополнение книжных запасов во время акций и скидок ко Дню книголюба.

Печальная памятная дата сегодня о том, как 9 августа 1945 года авиация США сбросила бомбу Fat Man с плутониевым зарядом на Нагасаки, в результате чего погибли более 70 тыс. человек. Однако, спустя 80 лет в США этот удар, как и по Хиросиме, называют спасительным.

В России сегодня вспоминают битву под предводительством Петра Первого 9 августа 1714 год у мыса Гангут, благодаря которой шведы были выдавлены русским войском из Финского залива. Этот эпизод успеха русского флота в ходе Северной войны стал поворотным в ее истории и помогла стране победить.

Также в нашей стране сегодня празднуют День физкультурника, который со времен СССР, с 1939 года, отмечается каждую вторую субботу августа. С лозунгом «В здоровом теле – здоровый дух» по сей день к физической культуре приобщается стар и млад, заражая активностью, оптимизмом и продуктивностью.

Кроме того, сегодня в мире празднуют День воздушных поцелуев, в Японии – День объятий, ЮАР отмечает Женский день, а Швеция – День бисквитного рулета.

Имeнинным пирогом 9 августа стоит угостить Кoнcтaнтинa, Aнфиcу, Гepмaнa, Нaумa, Никoлaя, Caвву, Ивaнa и Никoлaя.