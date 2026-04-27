Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается: «Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности».

Другим указом Путин освободил от этой должности Примакова.

Напомним, в марте прошлого года Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки заместителем руководителя Россотрудничества.

Игорь Чайка известен как предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия». С 2021 года он возглавляет общественный совет при Россотрудничестве. В своей профессиональной деятельности Чайка активно занимается гуманитарными проектами, направленными на помощь детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ.