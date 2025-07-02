Путин принял в Кремле президента Киргизии Жапарова

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле прибывшего с визитом президента Киргизии Садыра Жапарова, передает ТАСС. Встреча началась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

После совместного фото главы государств начали переговоры в узком составе, в которых со стороны России участвуют заместители и федеральные министры, включая Сергея Лаврова и Алексея Оверчука.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе визита запланированы также переговоры в расширенном составе с делегациями двух стран. Темой обсуждений стали развитие партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.

Москва и Бишкек отметили, что вопросы сотрудничества в экономике и политике занимают центральное место в повестке. В 2024 году товарооборот между странами составил 3,5 млрд долларов, в этом году ожидается рост до 5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдут встреча президентов России и Киргизии, рабочий завтрак и переговоры по двусторонним вопросам.