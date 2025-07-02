Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Жапаров прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Самолет Жапаров приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные представители, передает ТАСС.
В программе визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы сотрудничества между Киргизией и Россией, включая развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных и инвестиционных связей.
Жапаров в последний раз посещал Москву 9 мая, когда участвовал в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в Кремле сообщили, что в столице России 2 июля пройдут переговоры Путина и Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнерства между странами.
В конце июня глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ.