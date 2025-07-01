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    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    45 комментариев
    1 июля 2025, 12:22 • Новости дня

    Кремль анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Москве

    Кремль: Путин и Жапаров обсудят развитие сотрудничества России и Киргизии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице России 2 июля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнёрства между странами.

    Переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова состоятся в Москве 2 июля, сообщает Telegram-канал Кремля. Садыра Жапарова ожидают с рабочим визитом в Россию.

    В рамках встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темой разговора станут перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

    Особое внимание будет уделено укреплению отношений между Россией и Киргизией, а также реализации совместных проектов в различных сферах.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

    Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    30 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин дал совет, как правильно качать пресс

    Путин рассказал футболистам Херсонской области, как правильно качать пресс

    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время онлайн-совещания по развитию Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин обратил внимание на тренировку футболистов из Херсонской области и дал совет по технике упражнения на пресс.

    Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии заметил на экране тренировку футболистов из Херсонской области, передает ТАСС.

    Он обратился к директору новой школы в Геническом районе Ильмии Челебиеву с вопросом о происходящем за его спиной в кадре.

    После того как Челебиев подтвердил наличие спортсменов на новой спортплощадке, Путин отметил: «Вот видите, я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Президент также жестом показал, как именно нужно держать руки при выполнении упражнения.

    Глава государства порекомендовал директору школы передать этот совет футболистам. На это Челебиев пообещал: «Обязательно!»

    Ранее Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия должны достигнуть российских стандартов по всем ключевым показателям и по качеству жизни людей к 2030 году.

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    28 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

    Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.

    Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

    Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

    Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

    Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

    Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

    Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    28 июня 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин вспомнил, сколько зарабатывал в студотрядах
    Путин вспомнил, сколько зарабатывал в студотрядах
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин считает, что зарплата участников студенческих отрядов в 60-70 тыс. рублей в месяц недостаточна и напомнил, что раньше зарабатывали больше.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой размера зарплаты в студенческих отрядах, сообщает ТАСС. На церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов страны одна из студенток рассказала главе государства, что ее месячный доход в студотряде составляет около 60-70 тыс. рублей.

    «Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей», – заявил президент.

    Путин также поделился личным опытом работы в студенческом отряде, рассказав, что был простым бойцом этого трудового движения. Он подчеркнул, что рад сохранению и развитию студотрядов в современной России, отметив важность этой молодежной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.

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    28 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Мерц отказался звонить Путину из-за «опасений эскалации на Украине»

    Мерц объяснил отказ звонить Путину «опасением новой эскалации» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не намерен звонить президенту России Владимиру Путину якобы из-за опасения обострения ситуации на Украине после подобных контактов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков якобы существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.

    Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.

    Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.

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    28 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием.

    В своем Telegram-канале Кадыров поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.

    Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.

    Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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    28 июня 2025, 15:24 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит, заявил Владимир Путин в ходе открытия молодежных центров по видеосвязи.

    Путин подчеркнул уверенность в успешном исходе спецоперации, обращаясь к жене участника боевых действий, передает ТАСС.

    Президент общался с активисткой из Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО. Глава государства попросил ее передать пожелания мужу и его товарищам.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам», – сказал Путин. Он добавил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».

    Ранее Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

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    28 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»

    Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»

    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств.

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».

    Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».

    «Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.

    Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.

    Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.

    Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    28 июня 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин: Молодежь и есть Россия
    Путин: Молодежь и есть Россия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что молодые люди не просто проживают в стране, а являются самой Россией, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем для ее будущего», – заявил Путин.

    Ранее президент России отметил, что всегда мечтал о воспитании молодежи настоящими героями, проявляющими себя в сложных ситуациях.

    Президент России подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи и необходимость формирования для подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    28 июня 2025, 15:43 • Новости дня
    Путин пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пожелал участникам спецоперации на Украине всех религий, чтобы Бог их оберегал.

    Президент России Владимир Путин пожелал участникам спецоперации на Украине всех религий, чтобы Бог их хранил, передает РИА «Новости».

    Он обратился с этими словами, общаясь с главным специалистом молодежного центра Дагестана, который сейчас служит сапером в зоне СВО и временно находится в отпуске.

    «Чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы господь прикрывал. И мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, представителей всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. Это саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки – всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее», – пожелал Путин.

    Сотрудник дагестанского молодежного центра рассказал, что начал карьеру учителем, а затем добровольно отправился в зону СВО, освоил профессию сапера и выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Путин также отметил, что саперы не имеют права на ошибку, и восхитился мужеством бойца, передает ТАСС.

    «Вы сказали, что вы получили квалификацию сапера. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки потому что, как говорят, саперы только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя. Вы человек наверняка верующий, представитель ислама. Дай Бог, чтобы Аллах вас хранил», – ответил глава государства.

    Путин отметил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры. Путин заявил, что уверен в будущей победе России в спецоперации на Украине.

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    28 июня 2025, 16:06 • Новости дня
    Ямальцы предложили Путину создать номинацию в конкурсе за звание молодежной столицы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодежь из Ямало-Ненецкого округа предложила создать отдельную номинацию для малых городов в конкурсе за звание молодежной столицы страны.

    Во время открытия молодежных центров в регионах России, в котором по видеосвязи участвовал президент, молодежь Ямала выступила с инициативой, передает ТАСС. Представитель округа отметила, что Ямал уже дважды становился финалистом конкурса, однако соревноваться с крупными городами, такими как Москва или Нижний Новгород, сложно. Она предложила ввести отдельную номинацию для малых городов, которых в России более ста, и назвать ее «Город молодых». Девушка подчеркнула, что эта идея могла бы поддержать молодежные инициативы в небольших населенных пунктах. Конкурс за звание молодежной столицы России ежегодно проводится Федеральным агентством по делам молодежи, а в 2025 году победителями стали Омск и Пермь после народного голосования на портале госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил важную роль молодых участников спецоперации на Украине как примера для всего общества. Путин призвал активнее привлекать героев спецоперации на Украине к воспитанию молодежи. Глава государства также заявил, что зарплаты студотрядовцев остаются недостаточными.

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    28 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Участник СВО исполнил фронтовую песню для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Нихаенко рассказал, что пишет песни, которые пользуются популярностью среди его товарищей на фронте, передает РИА «Новости».

    По просьбе российского лидера он исполнил песню а капелла, отметив, что посвящает ее «своим парням».

    Президент Путин в ответ поблагодарил Нихаенко, отметив: «Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое».

    Ранее Путин рассказал о мечте воспитывать молодежь настоящими героями. Президент России также подчеркнул значимость участия героев СВО в воспитании молодежи, отметив необходимость формирования у подрастающего поколения достойных ориентиров.

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    28 июня 2025, 16:13 • Новости дня
    Путин призвал расширить молодежные контакты России и Абхазии

    Путин заявил о необходимости расширения связей между молодежью России и Абхазии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметил значимость создания условий для активного общения молодых людей России и Абхазии, подчеркнув, что такие связи важны для будущего обеих стран.

    Владимир Путин заявил о необходимости развития молодежных связей между Россией и Абхазией, передает ТАСС.

    Президент высказал мнение, что усиление подобных контактов крайне важно для обеих стран.

    Обращаясь по видеосвязи к участнице арт-кластера «Таврида» из Абхазии Маргарите Герзмава, глава государства подчеркнул важность совместной творческой работы молодежи.

    «Важно создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и подчеркивали бы, укрепляли связи между Россией и Абхазией», – заявил президент.

    Путин напомнил, что «каждый второй, третий» гражданин Абхазии имеет российское гражданство.

    «Это чрезвычайно важное направление и для будущего республики, и для наших отношений», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил роль молодежных центров Донбасса и Новороссии в интеграции этих регионов.

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    28 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    Путин заявил об активном освоении Арктики ради будущего России

    Путин заявил об активном освоении Арктики для стратегического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Освоение Арктики становится приоритетным стратегическим направлением для развития страны на ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о начале активной работы по освоению Арктики, передает РИА «Новости».

    «Теперь очевидно, что будущее России, в том числе, а может быть и в большем же смысле, за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии молодежных центров в шести регионах в режиме видеоконференции.

    Президент Путин отметил особую роль Ямала как региона, способствующего развитию страны.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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