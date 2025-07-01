Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.9 комментариев
Кремль анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Москве
Кремль: Путин и Жапаров обсудят развитие сотрудничества России и Киргизии
В столице России 2 июля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнёрства между странами.
Переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова состоятся в Москве 2 июля, сообщает Telegram-канал Кремля. Садыра Жапарова ожидают с рабочим визитом в Россию.
В рамках встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темой разговора станут перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Особое внимание будет уделено укреплению отношений между Россией и Киргизией, а также реализации совместных проектов в различных сферах.
Ранее Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.
Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.