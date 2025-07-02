Песков анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Кремле

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.



В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.