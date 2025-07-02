Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Песков анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Кремле
Песков: Путин и Жапаров обсудят нюансы двусторонних отношений на переговорах
В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой планируется рабочий завтрак и переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят все детали отношений между странами, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, встреча включает переговоры в узком и расширенном составе, а также рабочий завтрак в Кремле. Песков подчеркнул, что эта встреча имеет важное значение для дальнейшего развития российско-киргизских отношений. Ожидается, что стороны затронут весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом.