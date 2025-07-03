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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    31 комментарий
    3 июля 2025, 12:59 • Новости дня

    Песков: Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не будет анонсировать возможный телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа и сообщит о нем только в случае его проведения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что такие контакты не подлежат предварительному оглашению, а информация публикуется только по факту, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если беседа состоится, об этом будет сообщено официально.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

    3 июля 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    Трамп снял санкционные ограничения с некоторых банков и компаний России
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В связи с указом президента США Дональда Трампа об отмене санкций против Сирии, которые действовали с 2004 года, под отмену рестрикций попали некоторые российские банки и компании, следует из документа американского Минфина.

    Согласно указу, из-под санкций выведена компания «Рособоронэкспорт» (в  госкорпорации «Ростех»), а также «Промсырьеимпорт», РФК-банк, РФА Банк, Мир Бизнес Банк, Темпбанк, «Глобальные концепции групп», «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс», следует из документа Минфина США.

    При этом некоторые российские компании и банки, выведенные из-под санкций в связи с Сирией, остаются подсанкционными из-за украинского конфликта, как «Рособоронэкспорт» и «Маритайм Ассистанс».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что США с 1 июля официально отменяют санкционный режим против Сирии.

    Администрация США заявила, что намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе. Евросоюз также снял экономические санкции с Сирии.

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    2 июля 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин пошутил о скорой зиме из-за дождливого лета
    Путин пошутил о скорой зиме из-за дождливого лета
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в разговоре о северном завозе отметил необычно холодную погоду в столице, пошутив про скорое наступление зимы.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в ходе обсуждения темы северного завоза с иронией отметил, что лето в Москве выдалось холодным, и не исключено, что зима может наступить быстрее обычного, передает ТАСС.

    Путин в шутливой форме сказал: «Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро – но, судя по погоде, может и быстро наступить». Президент добавил, что обсуждать вопросы северного завоза необходимо уже сейчас, несмотря на календарное лето.

    Северный завоз обеспечивает доставку продуктов, топлива и медикаментов в труднодоступные регионы России, включая Арктику, где зимой транспортное сообщение осложнено или отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована аномально низкая температура 30 июня, что установило новый исторический рекорд по данным метеостанции ВДНХ.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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    2 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    Госдеп: Приостановка оружейных поставок США не означает отказ от помощи Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    По словам Брюс на брифинге министерства, прекращение поставок Украине некоторых вооружений не станет фактором влияния на переговорах с Москвой. «Мы не прекращаем поставки оружия Украине, изменился только один аспект, ситуация. Подчеркну: это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», – заявила глава пресс-службы Госдепа.

    Она напомнила, что принятое решение следует идее главы государства о том, чтобы интересы США вывести на первое место.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    Economist: Поддержка Украины снижается из-за отношения Трампа к Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украину ожидает мрачная расплата на фоне сокращения военной поддержки со стороны США, пишет The Economist.

    В материале издания отмечается, что чем меньше вооружения получит Киев, тем больше людей и территорий Украина может потерять, передает РИА «Новости».

    Авторы публикации указывают, что поддержка США ослабевает, и связывают это с личной неприязнью президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому.

    Журналисты подчеркивают, что Трамп после возвращения на пост президента в январе не взял на себя обязательств о новых поставках оружия Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

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    2 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    FT узнала о «холодке по спине» у чиновников с Украины из-за отказа США в оружии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вызвал заместителя главы посольства США на Украине Джона Гинкеля в министерство иностранных дел в Киеве, чтобы обсудить военную помощь и оборонное сотрудничество, потому что заявление США о приостановке военной помощи Украине вызвало у них оторопь, пишет Financial Times.

    «По словам высокопоставленных официальных лиц США, оружие (для Украины)  включает десятки перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, десятки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточные артиллерийские снаряды, более 100 ракет Hellfire и ракет AIM для истребителей NASAMS и F-16», – пишет Financial Times (FT).

    Со стороны США этот шаг был вызван опасениями по поводу военной готовности Вашингтона, запасы которого слишком малы, добавили источники газеты.

    «Решение Вашингтона вызовет холодок по спине у чиновников на Украине, поскольку они полагались на это оружие для противовоздушной обороны и поддержки на передовой», – уточняет издание.

    По словам одного украинского чиновника, Киев рассчитывал на поставки этих систем, так как они «были обещаны».

    В поставках противотанковых систем, таких как гранатомет AT4, также отказано, в то время как некоторые из 250 управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS), используемых для точного поражения наземных целей на больших расстояниях, были задержаны.

    В Белом доме заявили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место, после обзора Минобороны об объемах военной  поддержки США по всему миру. При этом Белый дом отказался подтвердить конкретные системы вооружения, поставки которых были остановлены.

    Министерство обороны Украины заявило, что оно проясняет статус поставок, но не было официально уведомлено о приостановке или изменениях в ранее согласованной военной помощи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    До этого газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

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    3 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия

    Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.

    «Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

    Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

    В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

    Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

    Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

    «Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

    «Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

    МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

    Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.

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    3 июля 2025, 03:57 • Новости дня
    Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку
    Трамп призвал главу ФРС Пауэлла уйти в отставку
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз высказался о необходимости сменить главу Федеральной резервной системы (ФРС), на этот раз обратившись напрямую к главе ведомства Джерому Пауэллу, которого сам назначил на эту должность в 2017 году.

    «Слишком поздно» следует немедленно уйти в отставку!!!» – написал Трамп в Truth Social, используя данное Пауэллу прозвище Too Late (в переводе с англ. Слишком поздно).

    Этой репликой Трамп разразился после того, как куратор компаний-лидеров на рынке вторичной ипотеки Fannie Mae и Freddie Mac призвал Конгресс провести расследование в отношении Джерома Пауэлла, пишет Hill.

    Также президент США сослался на статью из Bloomberg, в которой подробно излагались комментарии директора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) Билла Пулта, который обвинил председателя ФРС во лжи законодателям во время показаний перед Банковским комитетом Сената на прошлой неделе.

    Пулт сказал, что Пауэлл солгал членам комиссии, отвечая на вопросы о реконструкции штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне. Якобы когда сенаторы надавили на него по поводу предполагаемого плана реконструкции ФРС на сумму 2,5 млрд долларов, Пауэлл сказал, что некоторые из наиболее «причудливых включений» были частью старых планов и отменены.

    «Другие расходы, такие как ремонт лифтов, которые идут прямо в кабинеты членов совета директоров, и мраморных светильников, были основными расходами на поддержание функций, которые всегда были в здании, сказал Пауэлл», – говорится в материале.

    Пулт же обвинил Пауэлла в преднамеренном введении сенаторов в заблуждение «ложными» показаниями и утверждал, что его заявления были достаточными, чтобы считаться причиной для увольнения главы ФРС.

    Срок полномочий Пауэлла заканчивается в 2026 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснила, что Трамп рассматривал возможность досрочного назначения следующего председателя Федеральной резервной системы, чтобы сменить нынешнего председателя Джерома Пауэлла.

    Также президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы Пауэлла за задержки в снижении ключевой ставки и призвал его к отставке, сославшись на более активные действия Европейского центрального банка. До этого Пауэлл признал, что увеличение пошлин Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава американского государства и человек, ответственный за эмиссию доллара, настолько ненавидят друг друга?

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    2 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп предложил строить «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по образцу «Аллигаторового Алькатраса» во Флориде, построенного среди болот с опасными животными.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам посещения центра содержания во Флориде заявил, что хотел бы видеть подобные учреждения в других штатах, передает ТАСС.

    Он отметил: «Это был отличный выбор [места для строительства]. Мы хотели бы увидеть [подобные центры содержания] во многих штатах». По словам Трампа, данная практика может стать системной в будущем.

    Новый центр расположился на месте бывшего военного аэродрома посреди национального парка Эверглейдс. Окружение объекта представляет собой обширные болота, где водятся аллигаторы, крокодилы и ядовитые змеи, из-за чего центр получил неофициальное прозвище «Аллигаторовый Алькатрас».

    Трамп подчеркнул, что центр построили менее чем за неделю и что стоимость подобных учреждений значительно ниже расходов на возведение традиционных тюрем. Однако возведение объекта вызвало резкую критику со стороны представителей Демократической партии и правозащитников, которые заявили о нарушении прав мигрантов из-за тяжелых условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет депортации мигрантов наносит вред Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, например, Ливию и Молдавию, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп во время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов из Соединенных Штатов.


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    2 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Semafor сообщил о первом саммите Трампа с лидерами стран Африки в США

    Tекст: Ирма Каплан

    В Вашингтоне на следующей неделе состоится первый саммит африканских лидеров во время второго президентского срока Дональда Трампа, в котором примут участие главы государств Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

    «Встреча, которая пройдет с 9 по 11 июля и в которой примет участие Дональд Трамп, скорее всего, будет посвящена экономическим возможностям США в важнейшем секторе добычи полезных ископаемых Западной Африки, а также региональной безопасности», – пишет портал Semafor.

    Эта встреча состоится в тот момент, когда дорабатываются планы проведения более широкого американо-африканского саммита, который должен состояться в сентябре в Нью-Йорке.

    Вполне вероятно, что встреча объясняется необходимостью воспользоваться периодом интенсивной американо-африканской дипломатии после соглашения о прекращении огня между Демократической Республикой Конго и Руандой, подписанного при посредничестве США на прошлой неделе в Белом доме, уточняется в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Вашингтон и встретился с президентом Трампом в Белом доме.

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    2 июля 2025, 14:44 • Новости дня
    Путин принял в Кремле президента Киргизии Жапарова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Зеленой гостиной Кремля Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова, планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления союзнических отношений.

    Президент России Владимир Путин встретил в Кремле прибывшего с визитом президента Киргизии Садыра Жапарова, передает ТАСС. Встреча началась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    После совместного фото главы государств начали переговоры в узком составе, в которых со стороны России участвуют заместители и федеральные министры, включая Сергея Лаврова и Алексея Оверчука.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал, что в ходе визита запланированы также переговоры в расширенном составе с делегациями двух стран. Темой обсуждений стали развитие партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.

    Москва и Бишкек отметили, что вопросы сотрудничества в экономике и политике занимают центральное место в повестке. В 2024 году товарооборот между странами составил 3,5 млрд долларов, в этом году ожидается рост до 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле пройдут встреча президентов России и Киргизии, рабочий завтрак и переговоры по двусторонним вопросам.

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    3 июля 2025, 01:58 • Новости дня
    Пентагон заявил об откате иранской ядерной программы на два года после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Пентагон заявил в среду, что удары США 10 дней назад откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.

    Представитель Пентагона Шон Парнелл озвучил эти данные на брифинге, добавив, что официальная оценка была «вероятно ближе к двум годам», передает Reuters.

    «Мы ухудшили (достижения) их программы на один-два года, по крайней мере, по оценкам разведки Минобороны», – сказал Парнелл на брифинге.

    Американские военные бомбардировщики нанесли удары по трем иранским ядерным объектам 22 июня, используя более дюжины 30 000-фунтовых (13 600 кг) противобункерных бомб и более 20 крылатых ракет «Томагавк» для атаки на земле.

    Разведданные США о последствиях ударов внимательно отслеживаются после того, как президент Дональд Трамп заявил почти сразу после их нанесения, что иранская программа уничтожена. В Пентагоне отметили, что такие выводы часто занимают у разведсообщества США недели или больше, чтобы сделать выводы.

    «Все разведданные, которые мы видели, привели нас к убеждению, что в Иране эти объекты были полностью уничтожены», – сказал Парнелл.

    На выходных глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может начать производить обогащенный уран через несколько месяцев, что вызвало сомнения относительно эффективности ударов США.

    Несколько экспертов предупредили, что Иран, вероятно, вывез запасы почти оружейного высокообогащенного урана из глубоко зарытого объекта в Фордо до ударов и может его скрывать.

    Но министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе заявил, что ему не известны разведданные о том, что Иран смог вывезти высокообогащенный уран, чтобы защититься от ударов США.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обогащение урана в Иране никогда не прекратится, заявил постпред страны при ООН Амир-Саид Иравани, добавив, что Тегеран готов к переговорам, но «безоговорочная капитуляция Трампа – это не переговоры».Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о

    полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

    Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным, допустил президент США Дональд Трамп.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

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    3 июля 2025, 04:12 • Новости дня
    Bloomberg узнало о послаблении американских пошлин для Китая

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство торговли США сообщило одному из ведущих мировых поставщиков программного обеспечения для проектирования микросхем, немецкой компании Siemens AG, что требования по получению государственных лицензий на ведение бизнеса в Китае больше не действуют.

    В соответствии с торговым соглашением, заключенным на прошлой неделе, Вашингтон обещал разрешить поставки программного обеспечения для проектирования микросхем, а также этана и реактивных двигателей в Китай при условии, что Пекин выполнит обещание ускорить одобрение экспорта критически важных минералов, передает Bloomberg.

    «Компания Siemens заявила, что восстановила полный доступ к своему программному обеспечению и технологиям для своих китайских клиентов», – сказано в заметке.

    Программное обеспечение от компаний Cadence и Synopsys используется для проектирования всего: от процессоров высшего класса для таких компаний, как Nvidia Corp. и Apple Inc. до простых деталей, таких как компоненты регулирования мощности.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, американские власти призвали бизнес отказаться от продукции Huawei Ascend, отметив возможные уголовные последствия за нарушение экспортного контроля.

    Тогда же продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка оказались заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.

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    2 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин поручил проработать меры поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал видеосовещание с правительством, выделив в числе приоритетов обеспечение военнослужащих СВО и образовательные гарантии для вдов погибших бойцов.

    Глава государства задал замминистра обороны Анне Цивилевой вопросы о поддержке бойцов, получивших травмы, но продолжающих службу, передает ТАСС.

    Путин обратил особое внимание на проблемы семей погибших, отметив обращения вдов по поводу получения образования и профессиональной переподготовки.

    «Потом мне при встрече с членами семей, прежде всего семей, которые утратили, потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, [задавали] вопрос по вдовам и получении ими образования», – заявил глава государства. Он уточнил у Цивилевой, происходят ли положительные изменения.

    Ранее Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО.

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    2 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Кремле

    Песков: Путин и Жапаров обсудят нюансы двусторонних отношений на переговорах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле пройдет встреча президентов России и Киргизии, на которой планируется рабочий завтрак и переговоры по всему спектру двусторонних вопросов.

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят все детали отношений между странами, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, встреча включает переговоры в узком и расширенном составе, а также рабочий завтрак в Кремле. Песков подчеркнул, что эта встреча имеет важное значение для дальнейшего развития российско-киргизских отношений. Ожидается, что стороны затронут весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом.

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