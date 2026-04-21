Путин назвал помощь жителям Курской области долгом властей

Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Путин: Помощь жителям Курской области – долг властей
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оказание помощи пострадавшим жителям Курской области является прямым долгом властей.
Во время совещания с главами муниципальных образований на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение» глава государства отметил, что поддержка, выплаты и другие меры должны быть востребованы и ощущаться людьми, передает РИА «Новости».
«Это наш долг, безусловно, помочь людям. Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют», – подчеркнул Путин, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву.
Президент отдельно отметил, что ситуация в приграничных районах, в том числе в Курской области, продолжает оставаться сложной.
Ранее в Курской области начали строить поселок для переселенцев из приграничья.
В марте правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей.
Путин отмечал важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.