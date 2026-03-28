Белгородской и Курской областям выделены средства на поддержку жителей

Правительство выделило Белгородской и Курской областям более 340 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России выделило Белгородской и Курской областям более 340 миллионов рублей на поддержку жителей, сообщает пресс-служба кабмина. Из резервного фонда будет направлено свыше 300 миллионов рублей Белгородской области для оказания единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим.

Такая мера позволит выплатить компенсации гражданам, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Также распоряжение правительства предусматривает выделение более 40 миллионов рублей Курской области. Эти средства пойдут на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения. Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, находившихся в пунктах временного размещения Курской области в ноябре 2025 года.

По данным пресс-службы правительства, с 2022 по 2025 годы на размещение и питание людей в Белгородской и Курской областях было направлено около 49 миллиардов рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Кроме того, размер компенсации по «земским» программам в приграничье будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года.

Позже жителям приграничных районов Курской области начали перечислять средства по новым жилищным сертификатам, для чего из федерального бюджета выделено более 13 млрд рублей.



