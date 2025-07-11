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Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья
Путин поручил реализовать программу восстановления пострадавших регионов приграничья
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить комплексную программу восстановления и поддержки пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей с акцентом на безопасность и переселение жителей.
Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей, а также с участием Минобороны, МВД и МЧС разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших от обстрелов украинскими вооруженными формированиями и терактов, сообщает Кремль.
В числе задач – организация взаимодействия с главами пострадавших муниципальных образований, а также с волонтерскими и другими общественными организациями. Будет определен перечень и обеспечено финансирование первоочередных мер поддержки граждан, проживающих на пострадавших территориях, и организаций, ведущих там деятельность, в том числе за счет федерального бюджета.
Особое внимание в поручениях уделено вопросам переселения граждан с пострадавших территорий, компенсации ущерба предприятием и возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, кабмин совместно с Росгвардией, МЧС, ФСБ и региональными властями примет меры по обеспечению безопасности детских лагерей и их инфраструктуры в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.
Напомним, в течение ночи с 10 на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Из них 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской.