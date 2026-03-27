Вице-мэра Сочи Горобца обвинили в фиктивном трудоустройстве дочери
Сочинского вице-мэра Евгения Горобца заподозрили в злоупотреблении полномочиями из-за фиктивного трудоустройства дочери, сообщил источник в правоохранительных органах.
Горобец оказался фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями, сказал собеседник РИА «Новости».
По версии следствия, чиновник использовал служебное положение и устроил 25-летнюю дочь в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов этого юрлица.
Ранее ФСБ задержала Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова.
Напомним, уголовное дело о посредничестве во взяточничестве возбудили против трех сочинских госслужащих, включая Горобца. Сотрудники ФСБ в Сочи задержали заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации.