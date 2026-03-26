Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Веселого, Рубежного, Верхней Писаревки и Великого Бурлука Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Думовкой, Храповщиной, Миропольем, Иволжанским и Новодмитровкой.

Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американсквую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Паламаревки, Моначиновки, Благодатовки Харьковской области, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять броемашин, два орудия полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки, Артема, Липовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

При этом ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Доброполья, Новопавловки, Красноярского ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Лесного, Воздвижевки, Копани, Чаривного, Комсомольского, Барвиновки Запорожской области и Просяной Днепропетровской области.

Противник при этом потерял свыше 300 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Никифоровку в ДНР. За день до этого они освободили Песчаное в Харьковской области.

За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.