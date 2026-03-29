Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.

Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.

Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.