Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».
В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.
Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.
Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.
Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.