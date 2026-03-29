  Более 200 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО над регионами России за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    13 комментариев
    29 марта 2026, 08:32 • Новости дня

    Российские военные корабли прибыли с визитом в Индонезию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл с деловым визитом в порт Танджунг Приок, расположенный в Джакарте, сообщает корреспондент РИА «Новости». В состав российского отряда вошли корвет «Громкий», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и морской буксир «Андрей Степанов».

    В порту корабли встретили представители посольства России в Индонезии и руководство местного морского района. Власти Индонезии подчеркнули, что визит российских военных моряков является честью для столицы страны.

    Во время стоянки запланированы экскурсии на российские корабли для военнослужащих ВМС Индонезии и местных жителей. На следующей неделе стороны проведут совместные маневры и отработают взаимодействие по связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Москва и Джакарта готовятся к крупным российско-индонезийским учениям «Орруда» в 2026 году в морях у российских берегов.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил особое дружелюбие индонезийцев к российским военным и постепенное углубление военно-морского сотрудничества двух стран.

    28 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины

    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины выразил желание получить ядерное оружие вместе с гарантиями безопасности, отметив необходимость открытого обсуждения таких условий.

    Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в дополнение к гарантиям безопасности для Украины

    Он отметил: «Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие», его слова приводит украинское издание «Страна.ua», пишет РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу безопасности России. По словам российского лидера, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 27 февраля Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона.

    Официальный представитель МИД РФ Захарова на это отметила, что обладание ядерным оружием давно стало навязчивой идеей для киевских властей, а его появление на Украине приведет к угрозе его прямого применения даже против западных спонсоров.

    Позже Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием в мире.


    Комментарии (19)
    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Иран заявил об атаке на радар ELTA и топливные хранилища в Израиле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Ирана сообщили о применении беспилотников для атаки по двум ключевым объектам инфраструктуры Израиля, включая порт и аэропорт.

    Армия Ирана атаковала с помощью беспилотных летательных аппаратов радар ELTA в порту Хайфа и хранилища топлива на авиабазе «Бен-Гурион». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армии Ирана, передает РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, целью ударов стали стратегический центр радиоэлектронной борьбы и аэрокосмический радар ELTA, расположенные в порту Хайфа, а также топливные хранилища на территории аэропорта «Бен-Гурион». В сообщении пресс-службы подчеркивается, что атака была произведена рано утром и носила характер «сокрушительных ударов».

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре страны. Руководство Ирана также приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после ночного обстрела Ираном центральной части Израиля в Тель-Авиве погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Авианосец Gerald R. Ford бросил якорь у берегов Хорватии

    Tекст: Мария Иванова

    Американский авианосец Gerald R. Ford после ремонта на Крите пришел на якорную стоянку в хорватском Сплите, задействованный ранее в ударах по Ирану.

    Боевой корабль Gerald R. Ford прибыл в порт Сплита после перехода по Адриатическому морю, передает РИА «Новости».

    В заявлении Шестого флота ВМС США говорится: «Крупнейший в мире авианосец ВМС США Gerald R. Ford 29 марта встал на якорь в порту Сплита, Хорватия, после перехода по Адриатическому морю из бухты Суда на Крите, Греция, где с 23 по 26 марта корабль находился в рабочем заходе в порт для пополнения запасов, дозаправки и проведения ремонта».

    Авианосец задействован в военной операции США на Ближнем Востоке и в последние недели привлек внимание чередой происшествий на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авианосце Gerald Ford ВМС США начались проблемы с канализацией.

    Экипажу авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов на полную ликвидацию недавнего пожара в прачечной судна

    Ранее этот авианосец продолжал службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 14:32 • Новости дня
    Адвокат сообщил о готовности Тимура Иванова дать показания следствию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов выразил готовность сотрудничать со следствием при условии изменения квалификации обвинения на более мягкую статью, сообщил его адвокат.

    Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов выразил готовность дать показания по своему делу в обмен на переквалификацию обвинения – с получения взятки на злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Денис Балуев, подчеркнув: Иванов направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру и готов к досудебному соглашению, если следствие объективно и законно оценит его действия.

    Адвокат также опроверг опубликованные в СМИ сведения о якобы уже заключенном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой. По его словам, решение о соглашении будет принято только при изменении квалификации обвинения.

    Напомним, Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму порядка 1,3 млрд рублей, легализации средств, а также незаконном хранении и переделке оружия. Экс-замминистра вины не признает, почти два года находится в СИЗО. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

    Следствие утверждает, что Фомин предоставлял Иванову, Бородину и другим лицам имущественные услуги, освобождая их от платы за товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией одного из зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации преступлений по второму делу.

    Ранее он заявил в Мещанском суде о готовности искупить вину на фронте и «погибнуть на военной операции». До этого военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Генштаб сообщил о применении электронных повесток для призыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оповещения призывников в России производится с помощью электронных повесток, сообщили в Генштабе ВС России.

    Оповещения призывников в России теперь осуществляются с помощью электронных повесток, сообщает РИА «Новости». Информация о направлении таких повесток размещается в общедоступном реестре направленных и вручённых документов, подчеркнули в Генштабе ВС РФ.

    Если гражданин не явился по повестке без уважительных причин в течение 20 дней, к нему применяются временные ограничительные меры в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Эти меры направлены на обеспечение явки призывника.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что с 10 апреля специалисты управления начнут консультировать граждан по вопросам призыва через горячую линию. Работа горячей линии будет организована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил о рассылке оповещений о призыве через электронные повестки в личный кабинет на портале госуслуг при сохранении юридической силы бумажных уведомлений.

    Сайт реестра электронных повесток, содержащий информацию обо всех направленных повестках, начал работать в 2024 году.

    Цимлянский сообщил о работе горячей линии по вопросам весеннего призыва по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    WSJ сообщила о риске дефицита перехватчиков для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке, что может оставить украинские вооруженные силы без критически важного вооружения.

    Американская газета The Wall Street Journal предупредила, что Украина может остаться без ракет-перехватчиков из-за исчерпания запасов США, задействованных в боевых действиях на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что значительная часть таких боеприпасов уходит на отражение угроз в регионе.

    В материале подчеркивается, что страны Персидского залива также наращивают запросы на подобные системы. «ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики... Аналитики заявили, что модель борьбы против Ирана неустойчива в долгосрочной перспективе... (Участвующие в конфликте) на других полях сражений, таких как Украина, скорее всего, пострадают от последствий дефицита, которые сейчас углубляются», – приводит издание оценку экспертов.

    Власти России ранее неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину препятствуют мирному урегулированию и фактически втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с военной техникой для украинской стороны рассматриваются как законная цель. В Кремле также указывали, что продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада не содействует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD для ПВО Украины.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    Эксперты назвали обоснованными опасения Киева по поводу дефицита комплексов Patriot и боеприпасов к ним.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    Генштаб сообщил о годовом сроке действия решения призывной комиссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расширение периода проведения призыва и действия решения о призыве до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Как заявил вице-адмирал Владимир Цимлянский, расширение периода проведения призыва до одного года необходимо для равномерного распределения нагрузки на военкоматы, передает РИА «Новости». Он напомнил, что теперь решение призывной комиссии действует в течение года по всей России: «Если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок».

    По словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, такой подход помогает повысить качество мероприятий призыва и сокращает время пребывания граждан в военкоматах. Также сообщается, что решение комиссии о призыве может быть отменено, если у призывника появляются основания для отсрочки.

    Медицинское освидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь будут проводиться в течение всего года. При этом срок службы по-прежнему составляет двенадцать месяцев, подчеркнул Цимлянский.

    Он заверил, что все военнослужащие, выслужившие положенный срок службы, будут своевременно уволены. Изменения в организации призыва вводятся в связи с итогами кампании осени 2025 года и подготовкой к весеннему призыву 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном призыве на военную службу граждан от 18 до 30 лет в 2026 году.

    Госдума на втором чтении поддержала законопроект о проведении призыва на срочную службу круглый год при сохранении двух периодов отправки новобранцев.

    Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский сообщил о годичном сроке действия решения о призыве и использовании единого реестра воинского учета при осеннем призыве.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Генштаб освободил добровольцев ДНР и ЛНР от призыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добровольцы, не менее полугода участвовавшие в боевых действиях, а также прошедшие службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва на военную службу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Как заявил Цимлянский, добровольцы, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях или проходили службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождены от призыва на военную службу, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это изменение касается граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, предусмотренных федеральным законом «Об обороне».

    Цимлянский отметил: «Еще одной особенностью является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом »Об обороне«, и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, освобождаются от призыва на военную службу».

    Вице-адмирал уточнил, что на время пребывания в добровольческих формированиях гражданам предоставляется отсрочка от призыва. Кроме того, он сообщил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Все призывники будут служить только на территории России, за исключением этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служившие в вооруженных силах ДНР и ЛНР граждане освобождены от призыва на военную службу в России.

    Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от срочной службы добровольцев, более шести месяцев участвовавших в боевых действиях и контртеррористических операциях.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил о непривлечении призывников к участию в спецоперации на Украине и об их службе только на территории России.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Цимлянский назвал лидеров по организации осеннего призыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

    Цимлянский сообщил, что осенний призыв в России наиболее слаженно прошел в республиках Бурятия, Коми, Карачаево-Черкесии, а также в Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве, передает РИА «Новости».

    По его словам, установленное президентом России задание было выполнено полностью и в срок.

    Вице-адмирал сообщил, что для отправки молодых новобранцев в воинские части использовались гражданские и военные самолёты, эшелоны, поезда и служебный автотранспорт. Все призывники были обеспечены питанием, причём при поездках свыше трёх суток организовывалось трёхразовое питание в вагонах-ресторанах. Всего было призвано 135 тыс. человек на военную службу в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва 2025 года, и по нему в армию планируется направить 135 тыс. человек.

    По словам заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирала Владимира Цимлянского, мероприятия осеннего призыва проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции.

    В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 03:05 • Новости дня
    WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока президент США Дональд Трамп делает заявления о стремлении завершить конфликт и договориться с Ираном о мире, Пентагон планирует отправку в регион еще 17 тыс. военных, узнала WSJ.

    «Если президент Трамп даст добро, то вскоре у границ Ирана может оказаться более 17 тыс. сухопутных войск США. Это далеко не то, что необходимо для полномасштабного вторжения, но они могли бы захватить стратегическую территорию на материке, обезопасить запасы урана в Тегеране или захватить остров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По сведениям газеты, Пентагон рассматривает возможность отправки еще 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп взвешивает возможность мирных переговоров с Тегераном.

    Эти военнослужащие добавятся к примерно 5 тыс. морских пехотинцев и 2 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион.

    Дополнительные войска, вероятно, будут включать пехоту, бронетехнику и средства материально-технического обеспечения, сказано в материале.

    Напомним, Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу. Портал Axios узнал, что США готовятся отправить 10 тыс. военных на Ближний Восток. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 04:37 • Новости дня
    В штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    В подразделении ВСУ вспыхнула эпидемия пневмонии, среди офицерского состава зарегистрированы летальные случаи, а родственники жалуются на отсутствие медицинской помощи, сообщили представители российских силовых структур.

    «В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» эпидемия пневмонии. Так, только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», – рассказал источник ТАСС.

    Родственники заболевших жалуются на командование полка и медицинский персонал, которые, по их словам, не обеспечили необходимый уровень медицинской помощи.

    По данным российских силовых структур, количество заболевших и умерших военнослужащих может быть в несколько раз выше официально заявленного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре британская Telegraph сообщала о том, что военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена. Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ.


    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 01:56 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России заставляют ВСУ отступать у Червоного в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются к поселку Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и делают это так, что украинские войска оказываются в окружении и вынуждены отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие ВС России пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада.

    «Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении – по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта: это Николаевка, Подольская, Червоное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко считает, что такая тактика вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окрестности Червоного у Часова Яра в ДНР контролируют операторы БПЛА ВС России, а подразделения ВСУ оттуда ушли. Марочко сообщил о зачистке Червоного армией России от ВСУ, а также об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили цех ВСУ по производству БПЛА в Шосткинском районе

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Лужков, Червоного, Бубликово, Эсмани, Вольной Слободы, Эсмани и села Новая Сечь на Сумском направлении.

    «В Шосткинском районе продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесных массивах. Наши штурмовики продвинулись на трех участках до 200 метров. Российские войска уничтожили цех по производству БпЛА на отдалении от государственной границы, подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли удары ТОС по опорному пункту 101 обр ТерО», рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском – на четырех. За сутки продвижение составило до 550 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды в ходе ожесточенных стрелковых боев отодвигают противника от государственной границы. За сутки продвижение составило до 800 м.

    На Харьковском направлении фронта «Северяне» ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Верхней Писаревки, Покаляного и села Сосновый Бор.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении противник предпринял попытку переброски двух штурмовых групп на бронетехнике БТР-80 и ББМ «Козак» в направлении ЛБС. В результате огневого воздействия «Северян» живая сила и техника противника уничтожены.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 40 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать. Марочко сообщил о начале боев за Амбарное в Харьковской области. ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.


    Комментарии (0)
    Главное
    Атаки украинских дронов на портовую инфраструктуры России вместе с попытками европейских стран воспрепятствовать доставке российской нефти по морю стоят миллиарды рублей недополученных доходов и усугубляют нестабильность мирового рынка энергоресурсов.

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО атаковали с Ближнего Востока

    Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд резонансных заявлений о возможном перераспределении военной помощи, предназначенной Украине. В случае форс-мажора на Ближнем Востоке США оставляют за собой право распоряжаться этими ресурсами. Как говорят эксперты, сокращение поставок сильно ослабит киевский режим, потому что ВСУ уже сейчас пропускают большое количество «прилетов», а в перспективе может произойти и полное обнуление системы противовоздушной обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации