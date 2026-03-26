Застрявший из-за дронов рейс из Хургады в Петербург приземлился в Пулково
Лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, и совершивший вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов, смог во второй половине дня среды вылететь в пункт назначения.
«Nesma Airlines <...> Хельсинки – прибыл», – приводило РИА «Новости» данные онлайн-табло аэропорта Пулково около 20.00.
Финская пограничная охрана ранее сообщала, что самолет Хургада – Санкт-Петербург вылетит в Россию в 18.30 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Хургады лайнер произвел экстренное приземление в столице Финляндии из-за атаки беспилотников. При этом аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с российским рейсом. В ночь на среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о десятках сбитых силами ПВО дронов ВСУ над регионом.