Tекст: Мария Иванова

В течение недели группировкой «Север» установлен контроль над Потаповкой в Сумской области, Песчаным и Шевяковкой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и матсредств.

Параллельно Южной группировкой был освобожден населенный пункт Никифоровка в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих и 21 бронемашину. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 бронемашина, 11 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 17 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего же на этом направлении противник потерял свыше 2395 военнослужащих, 63 бронемашины, 21 орудие полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Уничтожены три склада с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2065 военнослужащих, 16 бронемашин и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и матсредств, отчитались в Минобороны.

