При атаке дрона на авто в белгородском Грайвороне погиб мужчина
Во время очередного террористического удара FPV-дронов ВСУ по автомобилю в Грайвороне погиб мирный житель Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Грайворон от удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина. Приношу искренние соболезнования семье погибшего», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область 27 марта пострадали три человека. Белгородской и Курской областям выделены средства на поддержку жителей. Российская ПВО сбила 26 украинских дронов над пятью регионами в субботу с 11 до 20 часов.