Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей
Объём осадков в некоторых районах превышает 50 мм, что соответствует антирекордам за многие последние годы, сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, глава Дагестана Сергей Меликов.
«Дагестан столкнулся с обильными осадками и серьёзными порывами ветра. Ситуация усугубляется тем, что в ряде горных районов сохраняются снежные метели», – сообщил он в ролике.
Меликов также отметил, что во избежание чрезвычайных ситуаций были вынужденно отключены некоторые объекты энергосистемы, которые оказались подтопленными.
Напомним, 28 марта Меликов заявил, что наиболее тревожная ситуация, складывается в Махачкале и Каспийске, где из-за непогоды произошли массовые подтопления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дагестана ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. В Махачкале объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне подтоплений.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за последствий наводнения.