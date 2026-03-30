Газ в Европе подорожал на 2% до 660 долларов за тысячу кубометров

Биржевой газ в Европе подорожал до 660 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

В начале торгов понедельника биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 2,2%, передают РИА «Новости».

Апрельские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего газового хаба Европы в Нидерландах, стартовали в 9.00 мск на уровне 663,1 доллара за тыс. кубометров, что на 2,7% выше предыдущего закрытия.

К 9.16 стоимость контрактов снизилась до 659,8 доллара, что соответствует росту на 2,2% относительно расчетной цены пятницы в 645,5 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена последнего дня торгов февраля составляла 390,1 доллара.

Цены на газ в Европе начали резко расти в начале марта. В четверг, 19 марта, котировки впервые с 10 января 2023 года превысили 850 долларов за тыс. кубометров, а общая прибавка с начала месяца достигла 76%. Такой скачок связан с эскалацией на Ближнем Востоке, тогда как самые высокие и устойчивые уровни цен приходились на 2021–2022 годы, когда был зафиксирован исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, котировки газа в Европе в начале торгов 24 марта приблизились к отметке 690 долларов за тысячу кубометров.

В начале прошлой недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив около 3% за сессию.