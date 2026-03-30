В Генштабе назвали срок явки по повестке в военкомат
Срок явки по повестке в военкомат теперь ограничен 30 днями с момента размещения документа в специальном реестре, что призвано исключить негативные последствия для призывников, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Бурдинский заявил, что дата явки граждан по повестке в военкомат при круглогодичном призыве не может превышать 30 дней со дня размещения повестки в реестре направленных или врученных повесток, передает «Красная Звезда».
По его словам, граждан, подлежащих призыву, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года.
Бурдинский напомнил, что отправка призывников к месту службы, как и ранее, будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв наиболее организованно прошел в Бурятии, Коми, Карачаево-Черкесии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и в Москве.
В России запустили сайт реестра электронных повесток с информацией обо всех направленных повестках.