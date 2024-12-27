Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
Польша решила разработать собственную баллистическую ракету
Business Insider: Польша разработает собственную баллистическую ракету
Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты, работа ведется оборонным концерном PGZ и авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1, сообщили СМИ.
Как пишет интернет-портал Business Insider, оборонный концерн PGZ совместно с авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1 ведут проект, который официально считается научным исследованием. Рабочее название проекта – «трехступенчатая ракетная система для запуска исследовательских грузов», передает ТАСС.
По данным портала, эксперты утверждают, что при небольших изменениях ракета может быть адаптирована для использования в системе ПВО. Планируется, что ракета будет оснащена твердотопливным двигателем, что позволит ей достигать высоты до 100 км.
Согласно мнениям портала, такой проект демонстрирует стремление Польши стать значимой военной силой. Это подчеркивает готовность страны инвестировать в собственную оборону и развивать свой военный потенциал.
Ранее сообщалось, что Польша отправила истребители на патрулирование якобы в ответ на действия дальней авиации России, сообщает Оперативное командование страны.
В минувшую субботу издание InfoBrics сообщило, что Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов.