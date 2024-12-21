Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».

В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.

Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

