Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов, сообщило издание InfoBrics.
Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».
В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.
Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.
Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.