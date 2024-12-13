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    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    13 декабря 2024, 12:32 • Новости дня

    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС

    Политолог Рар: Польша посвятит председательство в ЕС милитаризации Европы

    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На посту председателя ЕС Польша займется вопросами дальнейшей милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией, а также приложит все усилия для расширения объединения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Варшава официально представила приоритеты своего председательства в ЕС.

    «В первую очередь Польша постарается использовать председательство для укрепления собственных лидерских позиций. Варшава надеется закрепиться в списке ведущих игроков ЕС, наравне с Парижем и Берлином. Для этого уже весной страна проведет масштабный саммит, в рамках которого попытается придать новый импульс усилению Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Там будут рассматриваться вопросы дальнейшего расширения объединения, а также варианты милитаризации союза на фоне противостояния с Москвой. Польша также попытается взять шефство в Брюсселе в сфере будущего становления Западной и Центральной Украины как буферной зоны с Россией», – отмечает он.

    «Конечно, Варшава приложит максимальные усилия для налаживания хороших связей с администрацией Трампа. Однако добиться этого будет непросто из-за негативных фраз, брошенных польским премьером Дональдом Туском в адрес республиканца во время президентских выборов в США. Тогда в Брюсселе многие считали, что победит Камала Харрис», – акцентирует собеседник.

    «Что касается подходящего к концу председательства Венгрии, то, на мой взгляд, попытки премьера Виктора Орбана найти дипломатическое решение конфликта на Украине достойны уважения. К сожалению, правящие в ЕС либеральные элиты не только не поддержали его начинаний, но и всячески им противодействовали», – заключил Рар.

    Ранее Польша официально представила приоритеты своего председательства в ЕС. По словам представителя Варшавы при организации Агнежки Бартол, среди главных задач – продвижение ограничений против России, расширение объединение и подготовка к возможным мирным переговорам по конфликту на Украине, пишет Deutche Welle (признана СМИ-иноагентом).

    Бартол отметила, что введение 16-го пакета санкций в отношении Москвы планируется уже в начале 2025 года. Она также добавила, что Польша всегда поддерживала ограничения и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит исходные предложения. В частности, в настоящий момент ведется работа «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

    Кроме того, Варшава будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата. Бартол также затронула тему энергетической безопасности ЕС. Для ее поддержания планируется дальнейшее снижение зависимости от российских энергоресурсов.

    В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Варшава будет придерживаться позиции, что диалог об урегулировании конфликта непременно должен проводиться с участием Киева.

    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    11 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций

    РФ и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций против Газпромбанка

    Россия и Венгрия ввели новый механизм платежей за газ из-за санкций
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия и Россия нашли выход из ситуации с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, возникшей из-за санкций США против Газпромбанка, благодаря переговорам Орбана и Путина.

    Венгрия и Россия договорились о новом механизме платежей за российский газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. Санкции США против Газпромбанка создали финансовые трудности для расчетов, но лидеры двух стран в ходе телефонного разговора нашли решение.

    Петер Сийярто отметил, что до недавнего времени платежи проходили через Газпромбанк, однако из-за санкций потребовалось найти альтернативный путь. «Решение уже найдено, все в порядке, работа продолжается», – заявил он в видеообращении, которое транслировал венгерский телеканал М1.

    Министр добавил, что после разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил детали сотрудничества с главой Росатома Алексеем Лихачевым и вице-премьером РФ Александром Новаком. Обсуждались вопросы порядка платежей за российский газ и топливо для АЭС, что является ключевым элементом энергетического сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Ранее Россия обновила порядок расчетов за газ, разрешив учитывать встречные требования при оплате иностранными покупателями, например, проведение платежа через третьих лиц.

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    11 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Послы ЕС согласовал новый пакет санкций против России

    Послы ЕС одобрили 15-й пакет санкций против России с новыми ограничениями

    Tекст: Евгения Караваева

    Председательство Венгрии в ЕС сообщило, что европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

    Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» , ссылаясь на сообщение председательства Венгрии в Совете ЕС, которое оно опубликовало в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России).

    В рамках согласованного пакета в списки добавлены новые физические и юридические лица. Подчеркивается, что санкции распространяются не только на российских граждан и компании, но и на представителей других стран, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России.

    Кроме того, планируются ограничения на деятельность судов из третьих стран, которые, как полагает ЕС, участвуют в операциях, способствующих поддержке России. Ранее западные СМИ сообщали, что санкции затронут десятки танкеров

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября было названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС. В начале декабря представители стран Европейского союза сообщили, что ЕС не смог утвердить 15-й пакет санкций против России из-за разногласий по продлению сроков вывода инвестиций и импорта нефти.

    В среду глава финского МИД Элина Валтонен сообщила, что Финляндия «не будет возражать против добавления никеля в санкционный список».


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    11 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

    Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

    Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.

    Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.

    В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.

    Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.

    Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

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    11 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине

    Орбан заявил о телефонном разговоре с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине

    Орбан заявил о самом опасном периоде конфликта на Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел на фоне самых опасных недель конфликта на Украине, и подчеркнул использование всех дипломатических средств для достижения мира.

    Орбан своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) подчеркнул, что беседа длилась один час и состоялась в самый опасный период нынешнего конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии выразил обеспокоенность текущей ситуацией и отметил, что использует все дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижения мира.

    Ранее Орбан заявлял о завершении либерального порядка и необходимости странам использовать свои силы для победы в грядущих переменах.

    Президент России Владимир Путин обсуждал с ним отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    10 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Польша не смогла завербовать белорусского дипломата в Молдавии

    Белорусский дипломат отказался от 100 тыс. евро за сотрудничество с Польшей

    Tекст: Максим Попов

    Белорусскому дипломату в Молдавии предложили 100 тыс. евро за работу на польские спецслужбы, но он отказался и снял встречу на видео, сообщил телеканал «Беларусь 1»

    Инцидент произошел в Кишиневе, где польский дипломат Мартин Грабович предложил своему белорусскому коллеге встретиться для неформального общения в ресторане. Однако, в ходе встречи выяснилось, что это была попытка завербовать белоруса, передает РИА «Новости».

    По информации телеканала, белорусскому дипломату предложили 100 тыс. евро за сотрудничество с польскими спецслужбами. В номере гостиницы присутствовал еще один человек, а на столике лежали деньги в вакуумном пакете. «Стоевровые купюры – 100 тыс. евро. Мартин предлагал работу на спецслужбы Польши», – заявил дипломат. Он отказался от предложения и снял встречу на камеру мобильного телефона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии, который подозревался в шпионаже в пользу России. Также сообщалось, что украинцы шпионили за президентом Польши Анджеем Дудой, что вызвало обеспокоенность в польских спецслужбах. В последнее время польские власти сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России», которое связано с деятельностью российской разведки в стране.

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    11 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский отверг идею рождественского перемирия

    Орбан сообщил об отказе Зеленского от рождественского перемирия и обмена пленными

    Зеленский отверг идею рождественского перемирия
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы, сообщил Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что Венгрия приложила усилия для достижения мира в конце своего председательства в ЕС. Он выразил сожаление по поводу отказа украинской стороны, передает ТАСС

    «Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали все, что могли!» – написал Орбан в своем микроблоге.

    По его словам, предложенное перемирие включало в себя широкий обмен военнопленными. Этот шаг планировался как часть усилий по стабилизации ситуации и был поддержан Венгрией в контексте ее председательства в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий от избранного президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

    При этом Орбан заявил, что его часовой разговор с президентом России прошел на фоне наиболее опасных недель конфликта на Украине, подчеркнув важность дипломатических усилий для достижения мира.

    Президент России Владимир Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    10 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона может использовать право вето против санкций Евросоюза в отношении грузинских государственных деятелей, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.

    В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.

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    12 декабря 2024, 11:04 • Новости дня
    Соседние с Германией страны потребовали отменить газовый сбор

    Reuters: Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор к концу года

    Соседние с Германией страны потребовали отменить газовый сбор
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия, Чехия и Словакия настаивают на отмене газового сбора Германией до конца года из-за рисков задержки принятия закона, сообщает Reuters.

    Австрия, Чехия и Словакия призвали Германию отменить газовый сбор для соседних стран к концу года. Эти страны выразили обеспокоенность из-за задержки принятия соответствующего закона на фоне политического кризиса в Германии, передает Reuters.

    В мае Германия согласилась отменить тариф, который она взимает с соседних стран за покупку газа из своих резервов, после жалоб центральноевропейских стран. Этот сбор был введен Германией для покрытия высоких затрат на замену российского газа.

    Однако падение коалиционного правительства Германии привело к задержке с принятием законопроекта, ограничивающего применение тарифа только для немецких потребителей. В совместном документе Австрия, Чехия и Словакия подчеркнули, что окончание срока действия соглашения о поставках российского газа через Украину в Европу в конце года делает отмену сбора еще более актуальной.

    «Мы снова обращаемся к Германии с призывом обеспечить как можно более раннее принятие поправки... чтобы отменить применение сбора на границах с соседними странами с 1 января», – говорится в документе.

    Этот документ был распространен среди стран ЕС, министры энергетики которых обсудят вопрос сбора на встрече в Брюсселе в понедельник.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.

    Между тем австрийская компания OMV получила уведомление от Газпрома о приостановке поставок газа по австрийскому контракту с 16 ноября 2024 года, что уже вызвало краткосрочный рост цен на газ в Европе.

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    12 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Politico: Евросоюз разорвет топливные связи с Россией к 2027 году

    Politico сообщило о планах ЕС разорвать энергетические связи с Россией к 2027 году

    Politico: Евросоюз разорвет топливные связи с Россией к 2027 году
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен полностью прекратить зависимость от российского топлива к 2027 году, усиливая использование возобновляемых источников энергии, сообщил еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дэн Йоргенсен заявил о планах Европейского союза окончательно разорвать топливные связи с Россией, передает «Царьград»  со ссылкой на Politico.

    Йоргенсен подчеркнул, что его главная цель – разработка стратегии, обеспечивающей полное избавление Европы от зависимости от российских энергоресурсов. Он считает важным развитие возобновляемых источников энергии в этом контексте, что приведет к более экологически чистому будущему для Европы.

    «Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», – заявил экс-министр климата и энергетики Дании.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о значительном снижении поставок российских ископаемых видов топлива в Европу, ссылаясь на аналитиков компании Bruegel. К концу 2023 года экспорт этих энергоресурсов в ЕС сократился в денежном выражении с 16 млрд долларов до 1 млрд долларов.

    Согласно принятой стратегии Европейский союз стремится полностью отказаться от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году.

    Ранее Россия в третьем квартале 2024 года увеличила поставки газа в Евросоюз до 13,3 млрд кубометров, обогнав США и заняв второе место среди поставщиков.

    Между тем страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов, а сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

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    10 декабря 2024, 13:01 • Новости дня
    Польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие не нашло доказательств взрыва самолета Ту-154М с польским президентом Лехом Качиньским, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, заявил глава следственной группы прокуратуры Польши Кшиштоф Шварц.

    Версия о взрыве на борту президентского самолета Ту-154М не находит подтверждений, заявил Шварц, передает ТАСС со ссылкой на газету Gazeta Wyborcza.

    Следователи нашли следы взрывчатых веществ на деталях самолета, но в небольших количествах, выраженных в нанограммах, что само по себе не является доказательством взрыва.

    Шварц также сообщил, что бывший эксперт из Национального совета по безопасности на транспорте США изучил копии записей аудиорегистратора Mars, а также сделал анализ звукового спектра и записи регистратора полетных данных. В результате эксперт не обнаружил данных, указывающих на взрыв. Записи сравнивались с «базой данных различных типов звуков».

    Кроме того, судмедэкспертиза не подтвердила версию взрыва на борту самолета. Однако Шварц отметил, что следствие еще не завершено. Оно продолжает изучать версии о технических сбоях, человеческих ошибках и различных формах саботажа.

    Работа над докладом международной группы экспертов, полученным в сентябре, продолжается, и, по словам Шварца, его перевод может занять еще несколько месяцев.

    Напомним, катастрофа Ту-154М произошла под Смоленском в 2010 году, в ней погиб польский президент Лех Качиньский.

    Международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации.

    В октябре британский эксперт Кристофер Протеро заявлял, что глава подкомиссии польского Минобороны Антоний Мачеревич якобы предлагал ему взятку за изменение выводов расследования авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском в 2010 году.

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    12 декабря 2024, 13:01 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену

    Совет ЕС утвердил отмену контроля на границах Болгарии и Румынии с 2025 года

    Совет ЕС утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену
    @ Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза утвердил окончательное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену, что позволит отменить контроль на их сухопутных границах с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года.

    Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС. Это решение пришло спустя 18 лет после вступления этих стран в Евросоюз. Таким образом, с начала 2025 года будет отменен контроль на сухопутных границах обеих стран с Шенгенским пространством.

    Ранее, в марте текущего года, Болгария и Румыния частично вошли в Шенген, отменив паспортный контроль на воздушном и водном транспорте. Теперь же, после утверждения Совета ЕС, эти страны смогут полноценно присоединиться к системе безвизового пространства. Шенгенское соглашение, которое уже охватывает большинство стран Евросоюза, позволяет свободное передвижение граждан между государствами-участниками без контроля на внутренних границах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия сняла ограничение на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Германия ранее планировала наложить вето на присоединение этих стран к Шенгену. Гибралтар ранее заявил о вероятном присоединении к Шенгену после Brexit.

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    13 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    Польша назвала приоритеты председательства в ЕС

    Польша назвала приоритетом председательства в ЕС санкции против России и расширение Евросоюза

    Польша назвала приоритеты председательства в ЕС
    @ Aleksander Kalka/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Польша намерена продвигать в рамках своего председательства в ЕС санкции против России, расширение Евросоюза в 2025 году, подготовку к возможным мирным переговорам по Украине, сообщила представитель Польши при ЕС Агнежка Бартол.

    Польша объявила приоритеты своего председательства в ЕС, сообщает Deutche Welle ( признана СМИ-иноагентом). По данным издания, среди главных задач – продвижение санкций против России, расширение ЕС и подготовка к возможным мирным переговорам по Украине. Представитель Польши при ЕС Агнежка Бартол заявила, что ожидается введение 16-го пакета санкций против России в начале 2025 года. По ее словам, Польша всегда поддерживала санкции и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит предложение.

    Бартол также отметила, что постоянные представители стран ЕС уже согласовали 15-й пакет санкций, который будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 декабря.

    По словам дипломата, Еврокомиссия уже объявила о том, что работает «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

    Кроме того, Польша будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата.

    «Рядом с нашими границами идет война, есть другая война немного дальше, произошли смены правительств в Европе и за ее пределами, и все это создает обстоятельства со многими неизвестными», – заявила Агнежка Бартол.

    В контексте энергетической безопасности Польша планирует работать над снижением зависимости ЕС от российских энергоносителей, отметила Бартол.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Польша будет придерживаться позиции, что переговоры об Украине должны проводиться с участием Украины.

    Польское председательство будет активно работать с Европейским советом и Еврокомиссией для обсуждения этого вопроса на саммите лидеров ЕС 19 декабря.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта сжиженного природного газа в январе после председательства Польши в ЕС. Замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз намерен предоставить Украине заем в 50 млрд долларов, если США выйдут из проекта, используя доходы от замороженных активов России.

    Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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