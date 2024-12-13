Политолог Рар: Польша посвятит председательство в ЕС милитаризации Европы

Tекст: Евгений Поздняков

«В первую очередь Польша постарается использовать председательство для укрепления собственных лидерских позиций. Варшава надеется закрепиться в списке ведущих игроков ЕС, наравне с Парижем и Берлином. Для этого уже весной страна проведет масштабный саммит, в рамках которого попытается придать новый импульс усилению Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Там будут рассматриваться вопросы дальнейшего расширения объединения, а также варианты милитаризации союза на фоне противостояния с Москвой. Польша также попытается взять шефство в Брюсселе в сфере будущего становления Западной и Центральной Украины как буферной зоны с Россией», – отмечает он.

«Конечно, Варшава приложит максимальные усилия для налаживания хороших связей с администрацией Трампа. Однако добиться этого будет непросто из-за негативных фраз, брошенных польским премьером Дональдом Туском в адрес республиканца во время президентских выборов в США. Тогда в Брюсселе многие считали, что победит Камала Харрис», – акцентирует собеседник.

«Что касается подходящего к концу председательства Венгрии, то, на мой взгляд, попытки премьера Виктора Орбана найти дипломатическое решение конфликта на Украине достойны уважения. К сожалению, правящие в ЕС либеральные элиты не только не поддержали его начинаний, но и всячески им противодействовали», – заключил Рар.

Ранее Польша официально представила приоритеты своего председательства в ЕС. По словам представителя Варшавы при организации Агнежки Бартол, среди главных задач – продвижение ограничений против России, расширение объединение и подготовка к возможным мирным переговорам по конфликту на Украине, пишет Deutche Welle (признана СМИ-иноагентом).

Бартол отметила, что введение 16-го пакета санкций в отношении Москвы планируется уже в начале 2025 года. Она также добавила, что Польша всегда поддерживала ограничения и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит исходные предложения. В частности, в настоящий момент ведется работа «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

Кроме того, Варшава будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата. Бартол также затронула тему энергетической безопасности ЕС. Для ее поддержания планируется дальнейшее снижение зависимости от российских энергоресурсов.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Варшава будет придерживаться позиции, что диалог об урегулировании конфликта непременно должен проводиться с участием Киева.