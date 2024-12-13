Польша назвала приоритеты председательства в ЕС

Польша назвала приоритетом председательства в ЕС санкции против России и расширение Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Польша объявила приоритеты своего председательства в ЕС, сообщает Deutche Welle ( признана СМИ-иноагентом). По данным издания, среди главных задач – продвижение санкций против России, расширение ЕС и подготовка к возможным мирным переговорам по Украине. Представитель Польши при ЕС Агнежка Бартол заявила, что ожидается введение 16-го пакета санкций против России в начале 2025 года. По ее словам, Польша всегда поддерживала санкции и намерена продвигать их, как только Еврокомиссия представит предложение.

Бартол также отметила, что постоянные представители стран ЕС уже согласовали 15-й пакет санкций, который будет принят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 16 декабря.

По словам дипломата, Еврокомиссия уже объявила о том, что работает «над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию».

Кроме того, Польша будет выступать за географически сбалансированное расширение ЕС, акцентируя внимание на заслугах каждой страны-кандидата.

«Рядом с нашими границами идет война, есть другая война немного дальше, произошли смены правительств в Европе и за ее пределами, и все это создает обстоятельства со многими неизвестными», – заявила Агнежка Бартол.

В контексте энергетической безопасности Польша планирует работать над снижением зависимости ЕС от российских энергоносителей, отметила Бартол.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил возможность начала мирных переговоров на Украине этой зимой. Он подчеркнул, что Польша будет придерживаться позиции, что переговоры об Украине должны проводиться с участием Украины.

Польское председательство будет активно работать с Европейским советом и Еврокомиссией для обсуждения этого вопроса на саммите лидеров ЕС 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет разрабатывать 15-й пакет санкций против российского экспорта сжиженного природного газа в январе после председательства Польши в ЕС. Замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз намерен предоставить Украине заем в 50 млрд долларов, если США выйдут из проекта, используя доходы от замороженных активов России.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

