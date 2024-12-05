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В Польше заявили о готовности ЕС предоставить Киеву 50 млрд долларов без США
Замглавы минфина Польши заявил о готовности ЕС предоставить Киеву 50 млрд долларов займа без США
Евросоюз намерен предоставить Украине заем в 50 млрд долларов, если США выйдут из проекта, используя доходы от замороженных активов России, заявил замминистра финансов Польши Павел Карбовник.
Карбовник заявил, что ЕС готов обеспечить финансирование в размере 50 млрд долларов для Украины в случае отказа США от участия в проекте. Такое заявление он сделал на мероприятии, посвященном будущему председательству Польши в Совете ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Карбовник выразил обеспокоенность возможным отказом Дональда Трампа от соглашения по предоставлению займа Киеву. По его словам, существует риск, что будущий президент США может не поддержать инициативу по финансовой помощи Украине.
В этой связи Карбовник призвал будущего победителя президентской гонки в США быстро определить свою позицию, чтобы ЕС имел возможность разработать альтернативный план финансирования. «Мы на уровне ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что 50 млрд долларов будут переданы Украине вне зависимости от Трампа», – подчеркнул он.
Ранее Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд.
В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов. Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.