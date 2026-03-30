Лидер ЛДПР предложил объявить в России десятилетие развития малых городов

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил объявить в России десятилетие развития малых городов и сельских территорий.
Он выступил с этой инициативой на многотысячном митинге «ЛДПР за великую Россию!», который прошел 29 марта в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Слуцкий считает, что только глобальные изменения в региональной политике помогут преодолеть разрыв между жизнью в мегаполисах и остальной частью страны.
По словам политика, новая государственная программа должна быть направлена на устранение дисбаланса между центром и периферией. В ЛДПР отмечают, что почти 75% населения живет в городах, однако лишь 20% из них проживают в 20 крупнейших мегаполисах, где уровень жизни значительно выше. «Без кардинального изменения подходов к региональной политике невозможно решить ни демографические проблемы, ни задачи по раскрытию потенциала граждан, ни вопросы национальной безопасности в целом», – подчеркнул Слуцкий.
Он также обратил внимание на то, что разрыв в уровне жизни между 30 млн жителей крупнейших городов и 116 млн граждан остальной России остается крайне серьезным. Разница затрагивает зарплаты, пенсии, пособия, а также качество медицины, образования и доступность услуг. По данным ЛДПР, растущий дисбаланс приводит к различиям в продолжительности жизни, уровне заболеваемости, алкоголизации и преступности, а особенно остро стоит проблема транспортной недоступности малых городов и сел.
Слуцкий отметил, что рост страны должен обеспечиваться за счет развития территорий и поддержки людей, живущих за пределами мегаполисов. Особое значение, по мнению лидера ЛДПР, имеют талантливые жители глубинки, которые, получив возможности для самореализации на своей малой родине, могут стать двигателем развития регионов.
Ранее в ЛДПР предложили направлять деньги иноагентов на ремонт ДК в малых городах.