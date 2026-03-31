Фондовые индексы АТР показали худшую месячную динамику с 2008 года
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте заметно упали, продемонстрировав худшую за годы месячную динамику, в том числе южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 снизились самыми быстрыми темпами с 2008 года, свидетельствуют данные торгов.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 13,2%, а южнокорейский KOSPI – на 19,1%, что стало их самым значительным падением с октября 2008 года. Индекс Shanghai Composite потерял 6,5%, что является максимальным снижением с января 2022 года, австралийский S&P/ASX 200 – на 7,8%, также став худшим результатом с июня 2022 года.
Индексы Shenzhen Composite и Hang Seng в марте снизились соответственно на 8,3% и 7,1%, и для обоих этот месяц стал худшим с января 2024 года. Ключевой фактор падения – резкое удорожание энергоносителей из-за блокировки судоходства в Ормузском проливе на фоне эскалации в регионе Ближнего Востока.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, поэтому перебои привели к росту цен на топливо во многих странах. Это усиление давления на инфляцию вызывает опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и перспектив экономического роста, что негативно сказалось на фондовом рынке.
Центробанк Австралии уже увеличил ставку рефинансирования до 4,1% с 3,85%, сославшись на усиление инфляционных рисков. Центробанк Японии, напротив, сохранил учетную ставку на уровне 0,75% в марте.
австралийский центробанк на фоне роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель повысил ключевую ставку до 4,1%.
