На «Нижнекамскнефтехиме» после возгорания погиб один человек

Tекст: Ольга Иванова

В результате сбоя работы оборудования и последующего возгорания на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погиб один человек, еще 50 получили травмы разной степени тяжести, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Сибур».

Как подчеркнули в компании, «в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек. Руководство предприятия приносит соболезнования семье погибшего. Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь». Также в пресс-службе уточнили, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия ликвидация огня продолжается. В тушении задействованы более 60 сотрудников личного состава МЧС России, работают 19 единиц техники. Информация о причинах инцидента и состоянии пострадавших уточняется.

