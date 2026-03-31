На «Нижнекамскнефтехиме» назвали причину возгорания

Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за сбоя оборудования

Tекст: Вера Басилая

Предварительной причиной возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане стал сбой в работе оборудования, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы предприятия, на месте происшествия есть пострадавшие, их точное количество пока уточняется.

В компании сообщили, что медицинские службы уже работают на территории завода и оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Локализация очага возгорания продолжается, специалисты пытаются взять ситуацию под контроль., передает ТАСС.

Между тем, в Росавиации сообщили, что ограничения начали действовать в аэропорту города Нижнекамск.

На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вспыхнул пожар, персонал отведен на безопасное расстояние.