AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью

Tекст: Вера Басилая

Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

«Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй. Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.