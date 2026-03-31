Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.0 комментариев
Семилетняя девочка в Москве после ссоры выкинула сумку матери с 88 тыс. долларов
В центре Москвы после семейной ссоры семилетняя девочка выбросила из окна сумку матери с 88 тыс. долларов, которые подобрали местные подростки, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире в центре столицы, семилетняя девочка после конфликта с матерью решила «отомстить» и выбросила из окна ее сумку, где лежали 88 тыс. долларов, сказал собеседник ТАСС.
Сумку с крупной суммой наличных вскоре нашли подростки. Часть денег они забрали себе, а часть просто сожгли. Оставшиеся 83 тыс. долларов планируется вернуть законной владелице.
До этого в Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона 100 тыс. долларов, поверив в вымышленную спецоперацию по задержанию преступников.