Семилетняя девочка в Москве после ссоры выкинула сумку матери с 88 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в квартире в центре столицы, семилетняя девочка после конфликта с матерью решила «отомстить» и выбросила из окна ее сумку, где лежали 88 тыс. долларов, сказал собеседник ТАСС.

Сумку с крупной суммой наличных вскоре нашли подростки. Часть денег они забрали себе, а часть просто сожгли. Оставшиеся 83 тыс. долларов планируется вернуть законной владелице.

До этого в Москве 92-летний пенсионер по указанию мошенников выбросил с балкона 100 тыс. долларов, поверив в вымышленную спецоперацию по задержанию преступников.