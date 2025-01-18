Мошенники уговорили пенсионера в Москве выбросить с балкона 100 тыс. долларов

Телефонные аферисты обманом заставили пенсионера в Москве выбросить 100 тыс. долларов с балкона

Tекст: Вера Басилая

По данным прокуратуры, аферисты, используя технологию подмены изображения, представились руководителем госоргана и его помощником, и убедили пенсионера участвовать в мнимой спецоперации по поимке преступников. Под угрозой проведения обыска они узнали о хранящихся у него 100 тыс. долларов и попросили выбросить их с балкона для размещения в «страховой ячейке», следует из сообщения в Telegram-канале надзорного ведомства.

После условного сигнала, поданного курьером, пенсионер выбросил деньги с балкона. Злоумышленники также убедили его в необходимости «спасения» денег на банковских вкладах жены, что требовало их немедленного снятия. Для этого они прислали через курьера документ, якобы гарантирующий возврат средств. Осознав, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился в правоохранительные органы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, координируемых прокуратурой, с поличным был задержан 20-летний криминальный курьер, получивший вторую часть денег от пенсионера. Прокуратура Центрального административного округа продолжает следить за раскрытием всех обстоятельств этого мошенничества.

Ранее советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 1 млн рублей.

До этого в Москве пенсионер лишился 87 млн рублей после общения с мошенниками, действовавшими под видом сотрудников различных структур и обещавшими защиту банковских счетов.