Мошенники выманили у московского пенсионера 87 млн рублей

Пенсионер из Москвы потерял 87 млн рублей из-за телефонных мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники обманули пенсионера из Москвы, выманив у него более 87 млн рублей в течение двух месяцев, передает ТАСС. В столичной прокуратуре сообщили, что злоумышленники действовали по классической схеме, изначально позвонив мужчине под видом сотрудников пенсионного фонда. Они убедили его предоставить код доступа из СМС-сообщения к личному кабинету на портале «Госуслуги».

После этого с пенсионером связалась лжесотрудница портала, сообщив о якобы взломе его личного кабинета и предложив защитить персональные данные. В ходе переписки она предложила написать заявление в ФСБ от имени мужчины. Затем последовал звонок от мнимого сотрудника правоохранительных органов, который уговаривал пенсионера участвовать в спецоперации по поимке преступников, заверив, что все под контролем.

Для убедительности «оперативник» звонил по видеосвязи, демонстрируя свое служебное удостоверение. В итоге мужчина перевел более 80 млн рублей на счета, которые мошенники назвали безопасными. Затем аферисты попросили еще 5 млн рублей якобы в виде благодарности сотрудникам, занимающимся его делом. Когда деньги не вернулись, а все контакты исчезли, мужчина осознал, что его обманули. Прокуратура ведет расследование по этому делу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило об угрозе, что мошенники могут взломать телефоны граждан через «ЖКХ-приложения». Также сообщалось, что в 2024 году одна из самых крупных сумм, которую перевел мошенникам один человек, составила 180 млн рублей. Пенсионерка из Курска по указанию мошенников попыталась поджечь МФЦ.