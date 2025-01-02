МВД предупредило об угрозе взлома телефонов мошенниками через «ЖКХ-приложения»

Tекст: Антон Антонов

По данным МВД, в 2024 году участились случаи взломов аккаунтов граждан в соцсетях и рассылки фишинговых ссылок. Мошенники представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений, предлагая установить приложение якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу.

Однако такие приложения не выполняют заявленных функций, а предназначены для получения удаленного доступа к мобильным устройствам и кражи личных средств, передает ТАСС.

МВД советует не загружать сомнительные ссылки и проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом конфиденциальной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали применять обновленный троян NGate для кражи данных банковских карт россиян через фальшивые приложения госуслуг и банков. Кроме того, россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми подарками.

МВД сообщило об активизации телефонных мошенников. Сначала мошенники убеждают жертв оформить кредит в банке и передать им полученные средства. Когда пострадавшие пытаются вернуть деньги, то, по указанию мошенников, становятся участниками фиктивной операции, якобы направленной на разоблачение преступников. В результате пострадавшие сами оказываются обвиняемыми в тяжких преступлениях.