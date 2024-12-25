Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми подарками
Россияне получают сообщения с фальшивыми предложениями отследить подарок, что приводит на фишинговые сайты, предупредили эксперты по кибербезопасности.
Специалисты компании Zecurion отмечают, что в России активизировались мошенники, рассылающие сообщения о подарках, которые необходимо отследить по указанной ссылке, передает «Лента.ру».
Ссылка ведет на фишинговый сайт, где злоумышленники могут выманивать личные данные пользователей.
Специалисты объяснили, что такие сообщения содержат информацию о подарке, посылке или доставке и предлагают перейти по ссылке для отслеживания.
Фишинговый ресурс может попросить оплатить доставку или подтвердить личность, что может привести к утечке данных. В результате злоумышленники могут получить доступ к личной информации жертвы, установить вредоносное ПО, списать деньги или украсть данные банковских карт.
Аналитики подчеркнули, что пользователей должны насторожить неизвестные отправители, странные адреса страниц, необходимость ввода персональных данных и оплата комиссий.
Особенно активны мошенники перед Новым годом, когда обмен подарками становится обыденностью, что делает их сообщения более правдоподобными.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманом пытаются подорвать доверие к избирательной системе России, действуя от имени сотрудников ФСБ и используя поддельные документы и сайты.