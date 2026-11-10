МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

Tекст: Денис Тельманов

«За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.