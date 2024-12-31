МВД назвало самую крупную переведенную мошенникам сумму в 2024 году

МВД назвало переведенную мошенникам сумму в 180 млн рублей самой крупной в 2024 году

Tекст: Мария Иванова

МВД сообщило, что одна из самых крупных сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году, составила около 180 млн рублей, передает ТАСС. Эти средства были переведены одним человеком без участия курьеров.

«Статистика по суммам ущерба для каждого потерпевшего не предусмотрена. Однако в текущем году ущерб от хищения с использованием информационно-коммуникационных технологий составил около 180 млн рублей», – сообщили в ведомстве.

В МВД также отметили, что мошенники изменили приоритеты при совершении преступлений. Если ранее акцент делался на количество звонков и хищение уже имеющихся у потерпевших денежных средств, то сейчас преступники начали координировать потерпевших, вовлекая их в продажу имущества и оформление кредитов. По данным ведомства, особое внимание уделяется привлечению жертв к реализации движимого и недвижимого имущества, а также к оформлению займов в микрофинансовых организациях.

Ранее МВД сообщало, что перед новогодними праздниками в России активизировались телефонные мошенники, пытающиеся дестабилизировать обстановку и расшатать кредитно-финансовую систему,

Банк ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников, которые используют фишинг и поддельные приложения.

Кроме того мошенники начали применять обновленный троян NGate для кражи данных банковских карт россиян через фальшивые приложения госуслуг и банков.