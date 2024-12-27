Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, и тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
ВТБ предупредил о новогодних схемах мошенников
ВТБ назвал четыре схемы мошенников на новогодние праздники
Банк ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников перед праздниками и описал четыре популярные схемы обмана, связанные с фишингом и поддельными приложениями.
ВТБ сообщил о росте мошеннической активности в преддверии новогодних праздников, сообщает ТАСС. Злоумышленники прибегают к ситуативному фишингу и создают поддельные приложения, чтобы обмануть клиентов.
Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов отметил, что атаки усиливаются из-за предпраздничной суеты, а мошенники адаптируют свои схемы под новогодний контекст.
Среди самых распространенных схем выделяются ложные уведомления о выплатах, фальшивые распродажи и скидки, поздравительные ссылки и новогодние приложения с вредоносным ПО. Злоумышленники используют эти методы, чтобы получить доступ к данным клиентов и их финансовым ресурсам.
Ложные уведомления предлагают пользователям установить «официальное приложение» для получения бонусов. Фальшивые распродажи ведут на поддельные сайты с вредоносным ПО. Поздравительные ссылки и новогодние приложения активируют шпионское ПО, получая доступ к данным устройств.
ВТБ предупреждает об опасности шпионского ПО, которое может копировать данные банковских карт, перехватывать пароли и коды подтверждения и даже угонять аккаунты в мессенджерах. Особую угрозу представляют устройства с NFC на Android, которые мошенники используют для клонирования карт и бесконтактных платежей.
Для защиты от мошенников ВТБ рекомендует устанавливать приложения только из официальных магазинов, избегать подозрительных ссылок из SMS и мессенджеров, а также не доверять программам с необоснованными запросами доступа. Важно использовать и обновлять антивирусное ПО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Новым годом мошенники активно рассылают вредоносное программное обеспечение, маскируя его под поздравительные документы и бухгалтерские отчеты. Кроме того россияне получают сообщения с фальшивыми предложениями отследить подарок, что приводит на фишинговые сайты.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел в своем Telegram-канале опрос, чтобы выяснить мнение подписчиков о принятии закона против интернет-мошенников, маскирующихся под благотворительные организации.