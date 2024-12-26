Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».8 комментариев
Эксперты предупредили о троянах в поздравлениях на Новый год
Мошенники стали отправлять россиянам фальшивые новогодние поздравления с троянским вирусом
Перед Новым годом мошенники активно рассылают вредоносное программное обеспечение, маскируя его под поздравительные документы и бухгалтерские отчеты, предупредили эксперты.
Перед Новым годом мошенники начали массово рассылать вредоносные программы, замаскированные под бухгалтерские документы и новогодние поздравления, сообщает ТАСС. Такие действия особенно актуальны в конце финансового года, когда пользователи могут принимать такие письма за подлинные.
Компаниям приходили запросы и предложения, за которыми скрывалось вредоносное ПО. Специалисты F.A.C.C.T отметили, что в одной из атак использовался документ-приманка с поздравлением, который содержал троян удаленного доступа.
В декабре F.A.C.C.T. обнаружила новую волну таких рассылок, замаскированных под уведомления от крупного логистического оператора. Письма содержали приманки в виде уведомлений об окончании срока бесплатного хранения по накладной. Эти письма были направлены в несколько десятков коммерческих организаций, включая банки и телеком-операторов.
По данным F.A.C.C.T., 98,3% вредоносных рассылок содержали опасные вложения с расширениями .zip или .rar, а в 69% писем находились программы для шпионажа и получения доступа к информации. Мошенники обычно используют отдельные домены для отправки писем, что повышает их незаметность.
Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о фальшивых сообщениях с предложениями отследить подарок, которые приводят на фишинговые сайты.
Мошенники также используют схему с имитацией взлома аккаунта на госуслугах и микрозаймов, вынуждая жертв переводить деньги на «безопасный счет».
Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что необходимо усилить контроль и ответственность людей, участвующих в мошеннических схемах.