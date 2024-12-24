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Эксперты сообщили о новой схеме мошенников с фальшивым взломом госуслуг
Эксперт Верестникова: Мошенники в России стали имитировать взлом госуслуг для выманивания денег
В России мошенники используют схему с имитацией взлома аккаунта на госуслугах и микрозаймов, вынуждая жертв переводить деньги на «безопасный счет», сообщила эксперт Дарья Верестникова.
Мошенники в России начали использовать новую схему, имитируя взлом аккаунта на портале госуслуг, передает РИА «Новости». Злоумышленники создают видимость, будто жертва стала объектом кибератаки, и рекомендуют перевести деньги на «безопасный счет».
Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова сообщила, что мошенники сначала связываются с жертвой через WhatsApp, представляясь «Социальным фондом», и просят код от МТС ID. Затем звонят якобы из поддержки госуслуг с предупреждением о краже данных.
Злоумышленники также рассылают поддельные сообщения о входе в кабинеты различных МФО и переводах денег. В кульминационный момент жертве звонят под видом сотрудников «полиции» или «банка», убеждая перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.
Дарья Верестникова подчеркнула, что на деле злоумышленники не получают доступ к госуслугам и не оформляют займы. Цель их действий – вызвать панику у жертвы, чтобы она действовала по указаниям мошенников.
Ранее мошенники начали рассылать через Telegram фейковые предложения о работе от лица известных компаний, угоняя аккаунты пользователей через мошеннические сайты.
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