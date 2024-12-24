Эксперты сообщили о новой схеме мошенников с фальшивым взломом госуслуг

Эксперт Верестникова: Мошенники в России стали имитировать взлом госуслуг для выманивания денег

Tекст: Мария Иванова

Мошенники в России начали использовать новую схему, имитируя взлом аккаунта на портале госуслуг, передает РИА «Новости». Злоумышленники создают видимость, будто жертва стала объектом кибератаки, и рекомендуют перевести деньги на «безопасный счет».

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова сообщила, что мошенники сначала связываются с жертвой через WhatsApp, представляясь «Социальным фондом», и просят код от МТС ID. Затем звонят якобы из поддержки госуслуг с предупреждением о краже данных.

Злоумышленники также рассылают поддельные сообщения о входе в кабинеты различных МФО и переводах денег. В кульминационный момент жертве звонят под видом сотрудников «полиции» или «банка», убеждая перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.

Дарья Верестникова подчеркнула, что на деле злоумышленники не получают доступ к госуслугам и не оформляют займы. Цель их действий – вызвать панику у жертвы, чтобы она действовала по указаниям мошенников.

Ранее мошенники начали рассылать через Telegram фейковые предложения о работе от лица известных компаний, угоняя аккаунты пользователей через мошеннические сайты.

МВД выявило новую схему мошенничества, в которой под видом интернет-заказов пользователям предлагают скачать приложение, оказывающееся трояном и ставящее под угрозу их личные данные.

Президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул необходимость усиления контроля и ответственности для людей, которые участвуют в подобных мошеннических схемах.