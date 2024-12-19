Путин выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников

Tекст: Вера Басилая

Президент на совмещенной прямой линии и пресс-конференции рассказал, что его знакомые, «как только слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, сразу кладут трубку».

«Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», – отметил Путин, отвечая на просьбу пострадавшей от мошенников пенсионерки принять меры для большего контроля выдачи кредитов.

«Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их просто моментально, что называется. Но они обязаны проверять платежеспособность [граждан]», – сказал он, отвечая на просьбу пострадавшей от мошенников пенсионерки принять меры для большего контроля выдачи кредитов.

«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками таких преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах. Формально вроде бы ничего и не делают, но они понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить», – цитирует ТАСС Путина.

«Кредиты, скажем, до 50 тыс. рублей пускай выдают, что называется, в режиме онлайн, немедленно. От 50 [тыс.] до 200 тыс. рублей – надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно, и принять окончательное решение. 200 тыс. рублей и выше – это точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала, как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит.