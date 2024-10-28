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    28 октября 2024, 21:20 • Справки

    Как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит

    Как оспорить взятый мошенниками через «Госуслуги» кредит
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Современные цифровые сервисы, такие как «Госуслуги», значительно упрощают жизнь. Однако с ростом популярности онлайн-сервисов растет и количество мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными. Особенно уязвимыми оказываются паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Расскажем о том, как защитить себя от мошенничества на «Госуслугах» и оспорить незаконные кредиты.

    Чем опасен взлом аккаунта на Госуслугах?

    Заполучив доступ к вашей учетной записи, мошенники могут использовать ваши персональные данные, чтобы незаконным образом оформить на ваше имя кредиты, взять займы или осуществить другие финансовые операции. Это может привести к серьезным финансовым проблемам и испорченной кредитной истории.

    Как защититься от мошенников?

    Несанкционированный доступ к вашему аккаунту можно предотвратить, если позаботиться о безопасности заранее и предпринять ряд мер. Рассмотрим их подробнее.

    – Двухфакторная аутентификация. Подключите эту функцию для дополнительной защиты. При каждом входе в аккаунт вам будет приходить код подтверждения на телефон.

    – Регулярно проверяйте историю действий в аккаунте. В личном кабинете «Госуслуг» есть раздел, где отображаются все действия, выполненные в вашей учетной записи. Это поможет вам своевременно обнаружить подозрительную активность.

    – Не переходите по подозрительным ссылкам. Будьте осторожны с письмами и сообщениями, содержащими ссылки на якобы официальные сайты «Госуслуг». Проверяйте адресную строку браузера.

    – Не сообщайте свои данные посторонним: логин, пароль и коды подтверждения нельзя передавать третьим лицам, даже если они утверждают, что представляют «Госуслуги».

    – Надежный пароль – главный способ защиты личного кабинета от вторжения со стороны злоумышленников. Остановимся на этом пункте подробнее.

    Как создать надежный пароль для «Госуслуг»?

    Одним из самых распространенных способов несанкционированного доступа к личной информации на «Госуслугах» является взлом аккаунта. Чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, необходимо уделить особое внимание созданию надежного пароля.

    Пароль – это ваш ключ к личному кабинету на «Госуслугах». Мощный и уникальный пароль – это надежный засов, который не позволит злоумышленникам проникнуть в вашу учетную запись и воспользоваться вашими персональными данными в корыстных целях.

    Какой пароль считается надежным?

    – Чем длиннее пароль, тем сложнее его взломать. Идеальный вариант – 12 и более символов.

    – Разнообразный: сочетайте в пароле буквы верхнего и нижнего регистра («маленькие» и «большие»), цифры и специальные символы (например, !, @, #, $).

    – Случайный: избегайте легко угадываемых комбинаций, таких как последовательности цифр или букв, слова из словаря, даты рождения и т. д.

    – Уникальный: не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов.

    Но со сложными паролями есть одна загвоздка – если вы не обладаете фотографической памятью и не заходите на «Госуслуги» по пять раз в день, запомнить комбинацию может не получиться. Что же делать, чтобы не забыть сложный пароль?

    – Запишите и храните там, где запись не потеряется.

    – Менеджер паролей: используйте специальные программы для хранения паролей. Они генерируют надежные пароли и безопасно хранят их.

    – Ассоциации: придумывайте ассоциации, связанные с паролем. Например, первая часть пароля может быть началом любимой книги, а вторая – годом рождения любимого питомца.

    Почему не стоит использовать личную информацию в пароле?

    – Легкодоступность. Даты рождения, имена близких и другие личные данные легко найти в социальных сетях и других открытых источниках.

    – Предсказуемость. Злоумышленники часто используют такую информацию для подбора паролей.

    Запомните: ваш пароль – это ключ к вашей цифровой жизни. Потратив немного времени на создание надежного пароля, вы значительно снизите риск взлома аккаунта и защитите свои персональные данные.

    Что делать, если взломали аккаунт на «Госуслугах»: подробная инструкция

    Взлом аккаунта на «Госуслугах» – серьезная проблема, которая может привести к нежелательным последствиям, таким как оформление кредитов или займов на ваше имя.

    Первые шаги при обнаружении взлома:

    1. Сбросить пароль. Для этого нужно воспользоваться функцией восстановления пароля. Введите свой номер телефона или электронную почту, а также ответ на контрольный вопрос.

    2. Проверить, сохраняется ли у вас доступ к электронной почте и номеру телефона, которые были указаны при регистрации на портале государственных услуг. В случае утери доступа к ним восстановление будет затруднено. В таком случае рекомендуется лично явиться в МФЦ, взяв с собой документы. Сотрудник центра поможет вернуть доступ к аккаунту.

    3. Воспользуйтесь мобильным приложением. Найдите в приложении функцию восстановления доступа к «Госуслугам».

    После восстановления доступа:

    – Проверьте историю действий: в разделе «Безопасность» посмотрите, какие действия совершались в вашем аккаунте.

    – Установите новый надежный пароль, не забудьте его записать.

    – Отключите авторизацию на других устройствах. В разделе «Безопасность» сбросьте авторизацию на всех устройствах, кроме того, с которого вы входите в данный момент. Если в данный момент кто-то посторонний залогинен под вашим аккаунтом, его «выбьет» из вашего личного кабинета и он потеряет доступ к вашим данным.

    – Проверьте привязанные номера телефонов и e-mail. Убедитесь, что вся информация верна и что мошенники не указали там подменные данные.

    – Проверьте свои банковские счета на наличие подозрительных операций. Кроме того, следует проверять кредитную историю, чтобы вовремя обнаружить новые кредиты, оформленные на ваше имя, если это произойдет.

    Как оспорить кредит, оформленный мошенниками через «Госуслуги»: инструкция от Банка России

    К сожалению, происходят ситуации, когда мошенникам, заполучив доступ к «Госуслугам», все-таки удается оформить на ваше имя кредит. Если это произошло, важно действовать быстро и решительно. Первые шаги, которые ЦБ рекомендует предпринять:

    Шаг 1. Проверьте кредитную историю на предмет того, какие займы оформлены на ваше имя. Самый быстрый способ – запрос через «Госуслуги». Также можно обратиться в банк.

    Шаг 2. Если вы обнаружили, что за вами числится кредит, который вы не брали, если он оформлен третьими лицами и без вашего ведома, подключите правоохранительные органы. Подготовьте заявление, в котором подробно опишите ситуацию, приложите все имеющиеся у вас документы, подтверждающие, что кредит оформили без вашего согласия.

    Шаг 3. Обратитесь с заявлением в банк, выдавший кредит, с просьбой провести внутреннее расследование. Приложите копию заявления в полицию. Банк должен дать ответ на ваше обращение в течение 15 дней: заем, оформленный на вас, либо будет аннулирован, либо в этой просьбе откажут.

    Если ответ со стороны банка вы расцениваете как формальную отписку, то можно обратиться с жалобой в Банк России. Регулятор рассмотрит ваше обращение.

    Оспорить отказ со стороны кредитной организации можно через суд. Потребуется обратиться с иском. Если самостоятельно решить проблему не удается, обратитесь к юристу.

    Напомним, в России уже разработан действенный механизм защиты от мошенников: можно установить самозапрет на выдачу кредитов, что позволяет запретить оформление займов на ваше имя.

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