Льготный автокредит: кто может получить помощь от государства при покупке машины

Tекст: Ольга Никитина

Программа льготного кредитования на авто

В России действует ряд госпрограмм льготного автокредитования, которые направлены на поддержку определенных категорий граждан при покупке новых автомобилей. Скидка благодаря помощи от государства может составлять до 35%.

Цель таких программ – стимулировать спрос на отечественные автомобили, сделать их более доступными для граждан, которым государство считает необходимым оказать дополнительную поддержку и помощь.

Условия предоставления льготного кредита на авто

Чтобы получить помощь от государства при покупке автомобиля, нужно подпадать под одну из категорий граждан:

– медицинский работник (необходимо трудоустройство в государственной медорганизации);

– работник образования (трудоустройство в государственной или муниципальной организации, которая предоставляет образовательные услуги);

– участник СВО или член его семьи (льгота доступна как мобилизованным, так и добровольцам, которые заключили контракт с Минобороны России);

– семьи с детьми на Дальнем Востоке (условие – хотя бы один несовершеннолетний ребенок);

– люди с инвалидностью, чей статус подтверждается справкой.

Кроме того, государство софинансирует покупку для тех, кто собирается приобрести электромобиль. Речь идет о российской марке Evolute.

Потенциальный покупатель, который собирается приобрести авто с господдержкой, должен иметь действующие водительские права.

Сколько можно получить?

Максимальная, 35-процентная скидка предоставляется тем, кто покупает автомобиль Evolute. В остальных случаях ставка ниже.

Так, для тех, кто проживает в Дальневосточном округе, льгота на перечисленные ниже автомобили составляет 25%. Остальные категории граждан могут рассчитывать на то, что государство погасит пятую часть стоимости авто (20%).

Государство не выдает взнос деньгами, а перечисляет их напрямую банку после заключения кредитного договора. Де-факто помощь предоставляется в виде скидки, поскольку покупатель в результате приобретает автомобиль на меньшую стоимость.

Программа действует, пока не закончится объем финансирования со стороны государства. В период высокого спроса, как и со льготной ипотекой, финансирование может заканчиваться, и возникает необходимость дождаться начала нового периода.

Условия представления льготного автокредита

Стоимость автомобиля должна укладываться в лимит в 2 млн рублей. При этом покупатель сам должен оплатить первоначальный взнос в размере 10%.

Какие автомобили можно купить с господдержкой

Перечислим, какие именно модели доступны для покупки:

– Lada: весь модельный ряд, за исключением Lada Largus, пользуется популярностью среди покупателей, желающих воспользоваться государственной поддержкой.

– UAZ: модели Patriot, Hunter и другие внедорожники также входят в список доступных для покупки автомобилей.

– ГАЗ: легковые и коммерческие автомобили ГАЗ пользуются спросом благодаря своей надежности и доступной цене.

– «Москвич»: знаменитый бренд предлагает электромобили «Москвич 3e», которые пользуются повышенным интересом у покупателей, стремящихся внести свой вклад в экологию.

– HAVAL Jolion: китайский кроссовер, собираемый в России, также доступен для покупки по программе льготного автокредитования.

– Электромобили: кроме «Москвича 3e» в список входят и другие модели электромобилей отечественного производства, такие как Evolute i-PRO и Evolute i-JOY.

Как принять участие в программе

1. Определите, под какую из вышеперечисленных льготных категорий вы попадаете.

2. Выберите автомобиль: изучите список моделей, доступных к покупке в соответствии с условиями госпрограммы. В основном это отечественные производители и некоторые иностранные бренды.

3. Обратитесь к официальному дилеру, выберите автосалон, который является официальным партнером программы. Список дилеров обычно есть на сайте производителя автомобиля. Уточните детали, список требуемых документов.

Оформление через автосалоны может сэкономить покупателю время, поскольку их менеджеры направляют заявки сразу в несколько кредитных организаций.

4. Подайте заявку, предоставив дилеру необходимые документы, в том числе паспорт, водительское удостоверение, другие документы, требуемые для подтверждения вашего права на получение скидки.

5. Ожидайте решения банка. Срок рассмотрения зависит от банка и выбранной программы.

6. При положительном решении банка заключается договор на покупку авто, составляется и подписывается кредитный договор. Кредитная организация требует оформления страховки каско – так происходит в большинстве программ с привлечением займов.

7. После получения автомобиля необходимо зарегистрировать его в ГИБДД.

8. Предоставьте банку ПТС. Документ может остаться там на хранении до тех пор, пока кредит не будет погашен полностью и закрыт. Причем, по словам юристов, передача банку «классического» ПТС на бумаге больше не является обязательным требованием предоставления кредита на покупку авто, хотя раньше практика была распространенной и существовала довольно длительное время.

Вероятнее всего, банк попросит предоставить бумажную копию электронного ПТС. Документ будет приложен к договору.

Какие банки участвуют в программе

Список кредитных организаций – партнеров этой госпрограммы может меняться. По последним актуальным данным, это «Открытие»; Быстробанк; ВТБ; Газпромбанк, Генбанк; Драйв Клик Банк; Кредит Европа Банк; ОТП Банк; РН Банк; Росбанк; Российский национальный коммерческий банк; Совкомбанк.

Заключение

Госпрограмма льготного автокредитования предоставляет отличную возможность приобрести машину на выгодных условиях, получив значительную скидку, которая может составлять более трети стоимости. Перед покупкой стоит внимательно изучить условия программы и выбрать модель автомобиля, которая соответствует вашим потребностям и бюджету.

Программа льготных автокредитов с господдержкой в 2024 году была продлена до 2026 года. В этот период государство собирается выделить на поддержку автокредитования не менее 65 млрд рублей. Ожидается, что свыше 330 тыс. отечественных машин будет приобретено с государственной помощью.