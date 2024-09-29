Как получить единое пособие на детей и в каком оно будет размере

Tекст: Ольга Никитина

Основная цель введения единого пособия (его также называют универсальным) – облегчить процесс получения соцподдержки тем, кто в ней нуждается. С момента наступления беременности можно обратиться за выплатами, а затем по необходимости продлевать их.

Если в семье произойдет пополнение, потребуется внести новые документы и сведения о новорожденных, но в целом при назначении единого пособия действует принцип «одного окна», в рамках которого от заявителя не требуется обращаться в различные инстанции, собирать множество справок в разных структурах, чтобы получить право на выплаты. Теперь все стало проще и удобнее.

Кому положено единое пособие

Особой категорией получателей могут стать беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки (в первом триместре, до 12 недель). Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как определить беременность на ранних сроках.

Также единое пособие назначается (и это его главная и основная функция) на детей в возрасте до 17 лет включительно. Получение выплат доступно на каждого из несовершеннолетних (и тех, кто продолжает учебу очно и не достиг 23 лет).

Сколько можно получить

Это будет зависеть от уровня обеспеченности семьи (причем не только финансовой, но и имущественной).

Само пособие может составлять 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Так, если речь идет о Москве, то 100-процентная выплата составит почти 19,6 тыс. рублей, 75-процентная – 14,7 тыс. рублей и 9,8 тыс. рублей, если одобрена 50-процентная выплата. В семьях, где несколько детей, пособие может быть подано на каждого из них. При этом на детей могут назначить выплаты в разном размере: например, на первого – 75%, а на второго – 100%.

Выплата назначается на один год. Продлить единое пособие можно, подав новое заявление.

Кому положено единое пособие

Чтобы понять, подходит ли ваша семья под критерии получения этого пособия, рассмотрим детально все условия, которые предъявляются к получателям.

1. Гражданство и постоянное проживание в России. Требование касается как заявителя, так и его детей.

2. Среднедушевой доход семьи, согласно условиям назначения мер соцподдержки, не должен превышать величину установленного в вашем регионе прожиточного минимума (ПМ).

Формула: показатель рассчитывается путем деления совокупного дохода семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, на количество членов семьи. Полученную величину сравниваем с уровнем ПМ.

Произвести все расчеты может оказаться затруднительно, но задачу упрощают различные специальные сервисы, которые так и называются: «Калькулятор единого пособия». Отдельные интернет-ресурсы умеют рассчитывать только денежную часть, но можно найти и такие калькуляторы, которые способны учесть не только финансовую, но и имущественную сторону вопроса и предварительно сообщить, может ли конкретная семья ожидать одобрения единого пособия и сколько будет ей выделено средств на каждого из детей. Пример:

Фото: скриншот с сайта journal.tinkoff.ru

3. Чтобы пройти на пособие по уровню доходов, семья не должна обладать имуществом, которое превышает установленные законодательством нормативы. Учитывается наличие жилой недвижимости, транспортных средств, земельных участков и других объектов собственности. Существуют определенные нормативы, превышение которых может стать причиной отказа в выплатах. Более подробно расскажем об этом ниже.



5. Так называемое правило нулевого дохода, по которому если заявитель или его супруг(а) не работают и не имеют основных источников дохода, они либо должны иметь на то уважительную причину (таковой может быть, к примеру, уход за родственником, нуждающимся в этом по состоянию здоровья), либо в выплате будет отказано.

Как подать на единое пособие

Сделать это можно на портале государственных услуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись. За верификацией можно лично обратиться в МФЦ, но сделать это потребуется лишь единожды, а после вам станет доступен весь спектр госуслуг в электронном формате не выходя из дома.

Второй вариант – через местные отделения СФР.

И третий вариант – лично обратиться в МФЦ.

Заявление будет рассматриваться до 35 рабочих дней.

Кто учитывается в составе семьи при расчете единого пособия

В понятие «семья» включается человек, который обращается с заявлением на выплату (обычно это родитель), все его несовершеннолетние дети, официальный супруг (даже если он не является родителем для этих детей), дети супруга, если они проживают все вместе.

Особым случаем считаются семьи, где есть мобилизованные. Доход родителя, который находится на военной службе, так как подпал под призыв, учитывать не станут.

А вот бывший супруг, являющийся родителем этих детей, членом семьи не является, однако в расчет возьмут алименты, которые он уже выплатил и которые он должен будет платить в будущем.

Те, кого в судебном порядке лишили родительских прав, в состав семьи также не берутся. Сюда же относятся лица на гособеспечении, на принудительном лечении или в местах лишения свободы, без вести пропавшие.

Отдельной семьей будут считаться дети заявителя, которые уже зарегистрировали свой официальный брак. Добавлять в общую копилку их доходы уже не будут.

Какие доходы и имущество учитываются при расчете единого пособия

При назначении таких выплат проводится тщательная оценка финансового положения семьи. Так, есть определенный перечень доходов семьи, который учитывается при оценке:

Фото: скриншот gosuslugi.ru/universal_benefits

Учтут в том числе имущественную составляющую. Остановимся на этом подробнее:

– Жилая недвижимость: квартиры, дома, дачи. При этом существуют ограничения по общей площади жилья. Так, если у семьи есть одна квартира и дом, это не станет поводом для отказа. Вопрос в том, какая площадь приходится на каждого из членов семьи. Если речь идет о нескольких квартирах, то на одного человека должно приходиться не более 24 квадратных метров. А норматив для дома увеличивается до 40 квадратов. При этом не имеет значение, сколько человек прописаны в квартире или в доме. Членов семьи считают не по принципу совместного проживания, а по установленному перечню.

Дача, если она имеется, не повлияет на решение по пособию, если по документам является садовым домом и не признана жилым помещением. В противном случае она будет рассматриваться как жилье и учитываться при расчете нормативных квадратных метров.

– Что касается земли, будет учтена общая площадь земельных участков, находящихся в собственности семьи, даже если их имеется несколько штук. Важна общая площадь, а не количество. Чтобы проходить на пособие, нужно иметь не более 25 соток в черте города или не более одного гектара в сельской местности.

– Нежилые помещения: гараж или машино-место, одновременно с этим – один объект коммерческой недвижимости, например, автомойка или автомастерская.

– Транспортные средства: допускается один автомобиль и один мотоцикл.

Важно: при наличии в семье дорогой машины (не старше пяти лет и мощность более 250 «лошадей») в пособии откажут. Исключение составляют только семьи, где есть четверо и более детей.

– Обратят внимание и на другие виды имущества: ценные бумаги, паи в кооперативах и т. д.

Какие доходы и имущество не учитываются при расчете единого пособия

Различные виды выплат на детей, которые были получены в предыдущие годы, маткапитал, многие единовременные выплаты, включая компенсации при стихийных бедствиях, и ряд других денежных поступлений при оценке положения семьи учитываться не будут. Полный список есть на сайте госуслуг:

Фото: скриншот gosuslugi.ru/universal_benefits

При оценке имущественного положения семьи также есть ряд исключений:

Фото: скриншот gosuslugi.ru/universal_benefits

Соцфонд России подготовил удобный чек-лист для тех, кто собирается подавать на это пособие.

Как самозанятые могут оформить единое пособие

Самозанятые – это физические лица, которые получают доход от своей деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Они платят налог на профессиональный доход (НПД). О том, какие льготы и выплаты от государства могут оформить самозанятые, газета ВЗГЛЯД писала здесь.

К самозанятым также предъявляются требования по уровню дохода: годовой заработок должен превышать двукратный размер МРОТ. На 2024 год такой планкой будет доход за 12 месяцев в 38,5 тыс. рублей.

Если в едином пособии отказали

Случаи отказов встречаются. Для начала нужно свериться с данными на портале «Госуслуги» и на сайте СФР с условиями назначения единого пособия. Велика вероятность, что вы сами обнаружите пункт, который препятствует назначению выплат.

Порой случаются ошибки с предоставлением сведений. Это могут быть опечатки или нехватка каких-либо документов.

Чаще всего причиной отказа является то, что семья не проходит по уровню доходов, ведь единое пособие является адресным и предназначено в первую очередь для поддержки детей, которые растут в малоимущих семьях.

Причину отказа вам могут озвучить по телефону представители СФР. На электронное заявление поступит уведомление, в нем также может содержаться внятный ответ на вопрос, почему отказали в едином пособии. В любом случае всегда можно запросить полноценный мотивированный письменный отказ в назначении выплат, чтобы убедиться в законности такого решения.