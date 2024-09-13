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    13 сентября 2024, 19:45 • Справки

    Как пользоваться электронным дневником школьника: руководство для родителей

    Как пользоваться электронным дневником школьника: руководство для родителей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, в том числе и в сферу образования. Одним из ярких примеров такой интеграции является электронный дневник. Этот удобный инструмент позволяет родителям быть в курсе успеваемости своих детей, не выходя из дома. Расскажем мамам и папам о том, как пользоваться электронным дневником ребенка.

    Электронный дневник – это цифровая платформа, которая заменяет традиционный бумажный дневник. Она предоставляет удобный и безопасный способ отслеживать учебный процесс ребенка. Основные возможности, которые предоставляет электронный дневник:

    – Просматривать расписание уроков: быть в курсе, какие предметы у ребенка сегодня и на следующей неделе.

    – Отслеживать успеваемость: оценки, динамику по разным предметам.

    – Получать актуальную информацию о домашних заданиях.

    – Общаться с учителями: задавать вопросы, получать разъяснения по учебному материалу.

    – Оплачивать ряд услуг. Некоторые платформы предоставляют возможность вносить плату за допуслуги, например, кружки или секции.

    – Получать уведомления о новых оценках, изменениях в расписании и других важных событиях.

    Как зарегистрироваться в электронном дневнике

    Регистрация в электронном дневнике обычно производится через государственные порталы, региональные платформы или специализированные образовательные сайты. Рассмотрим подробно каждый из способов.

    Регистрация через портал «Госуслуги»:

    Шаг 1: Авторизация или создание аккаунта. Если у вас уже есть учетная запись на «Госуслугах», авторизуйтесь, используя номер телефона и пароль.

    Если аккаунта нет, пройдите процедуру регистрации, указав свои персональные данные. Затем потребуется подтвердить аккаунт. Сделать это можно лично в ближайшем центре «Мои документы» (МФЦ). При использовании портала «Госуслуги» личный визит в МФЦ потребуется лишь единожды, после чего вам станут доступны многие функции, не выходя из дома.

    Шаг 2: Поиск раздела «Образование». В личном кабинете «Госуслуг» найдите раздел «Образование» и выберите услугу, связанную с электронным дневником.

    Шаг 3: Привязка ребенка. Добавьте информацию о ребенке в свой аккаунт, указав его ФИО, дату рождения и другие необходимые данные.

    Шаг 4: Подтверждение данных. Проверьте правильность введенной информации и подтвердите ее.

    Шаг 5: Получение доступа. После подтверждения данных вы получите доступ к электронному дневнику вашего ребенка.

    Еще один способ получения доступа к электронному дневнику возможен через портал «Дневник.ру»:

    Шаг 1: Откройте сайт или мобильное приложение «Дневник.ру».

    Шаг 2: Выбор способа регистрации: через социальные сети, электронную почту или номер телефона.

    Шаг 3: Заполните все необходимые поля регистрационной формы, указав свои персональные данные и данные ребенка.

    Шаг 4: Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке из письма, которое придет на указанный вами адрес электронной почты.

    Шаг 5: После подтверждения регистрации вы сможете войти в свой личный кабинет и начать пользоваться электронным дневником.

    Кроме того, доступ к дневнику теперь можно получить и через региональные платформы. Например, через порталы mos.ru для Москвы или «Петербургское образование» для Северной столицы. Общая схема та же:

    Шаг 1: Найдите и откройте портал государственных услуг вашего региона.

    Шаг 2: Пройдите регистрацию или авторизуйтесь в личном кабинете.

    Шаг 3: Найдите раздел, посвященный образованию, и выберите услугу «Электронный дневник».

    Шаг 4: Добавьте информацию о ребенке и привяжите его к своему аккаунту.

    Шаг 5: Подтвердите введенные данные и получите доступ к электронному дневнику.

    Не забудьте записать или сохранить логин и пароль, которые вы использовали при регистрации, чтобы в будущем иметь возможность быстро получить доступ к электронному дневнику.

    Если у вас возникнут какие-либо трудности при регистрации, обратитесь за помощью к классному руководителю, другим родителям из вашего класса, а также к самому ребенку – современные дети зачастую лучше старших разбираются в том, как пользоваться интернет-ресурсами.

    Многие электронные дневники имеют мобильные приложения, позволяющие получать доступ к информации в любое время и в любом месте.

    Навигация в электронном дневнике

    Большинство электронных дневников имеют интуитивно понятный интерфейс. Обычно в верхней части экрана расположена навигационная панель, с помощью которой можно переходить между разными разделами. Давайте разберемся, как найти нужную информацию в этом цифровом помощнике.

    Как посмотреть оценки

    Выберите раздел «Дети». Если у вас несколько детей, выберите нужного ребенка из списка.

    Чтобы посмотреть оценки, переходим в раздел «Успеваемость». Выбираем период, за который хотим проверить успеваемость (по умолчанию отображается текущая неделя – с подробными сведениями о каждом уроке, оценках и домашних заданиях).

    Кроме того, можно видеть статистику за выбранный период: число оценок по всем предметам, процент положительных оценок, средний балл за выбранный период (неделя, четверть, год).

    Также есть возможность получить детальный анализ успеваемости по конкретному предмету, просмотреть итоговые отметки за четверти, триместры, семестры и год.

    Как проверить посещаемость

    В электронном дневнике часто используется следующая расшифровка отметок о посещаемости:

    Н: отсутствие без уважительной причины

    П: пропуск по уважительной причине

    Б: болезнь

    О: опоздание

    СП: свободное посещение (например, факультатив)

    Как посмотреть расписание

    Обычно расписание уроков отображается в том же разделе, что и оценки. Вы можете посмотреть расписание на текущую неделю, на месяц или на более длительный период. Некоторые электронные дневники позволяют экспортировать расписание в удобном формате (например, в PDF или календарь).

    Советы

    – Потратьте немного времени на изучение интерфейса электронного дневника. Это поможет вам быстро находить необходимую информацию.

    – Сохраните логин и пароль от учетной записи в надежном месте для быстрого доступа к системе.

    – Регулярно проверяйте электронный дневник, чтобы быть в курсе всех изменений.

    Электронный дневник – это удобный инструмент, который помогает родителям и ученикам быть в курсе учебного процесса. Используя эту информацию, вы сможете эффективно контролировать успеваемость ребенка, планировать время и решать возникающие вопросы.

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