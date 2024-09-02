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    2 сентября 2024, 19:50 • Справки

    Как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад

    Как получить компенсацию и налоговый вычет за детский сад
    @ Артем Ленц/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В России существует компенсация части платы за посещение ребенком дошкольного учреждения. Эта мера социальной поддержки, о которой знают не все родители, позволяет несколько снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, на оплату услуг детского сада можно оформить налоговый вычет. Расскажем о том, кто имеет право на компенсацию и на вычет, как их оформить и какие документы могут потребоваться.

    Сколько нужно платить родителям за детсад?

    Каждый месяц родители вносят плату за присмотр за детьми в детском саду, за питание и работу нянечек. Если ребенок заболел или не посещает сад по другой причине (например, родители находятся в отпуске и хотят больше времени провести в семейной обстановке), плата пересчитывается с учетом пропущенных дней. При этом на уровне субъекта устанавливается возможность вернуть часть внесенной платы.

    В 2024 году средняя плата за государственный детский сад составляет приблизительно 3700 рублей на одного ребенка. Речь идет о группе пребывания на полный день. Сумма будет зависеть от региона проживания, а также от числа дней, которые ребенок посещал сад.

    Какую выплату можно получить?

    Размер выплаты определяется властями регионов, однако на законодательном уровне закреплены минимальные коэффициенты. Так, если детский сад посещает один ребенок, то в рамках получения этого пособия можно вернуть 20% от внесенной суммы. В случаях, когда в детский сад ходят уже двое детей, выплата увеличивается до 50%, а от трех и более – до 70%.

    При расчете компенсации учитываются все дети, не достигшие 18 лет, а также те, которые обучаются очно, пока не достигнут 23 лет.

    Как правило, средства предоставляются из регионального бюджета. Регионом устанавливаются и размер компенсации, на которую могут рассчитывать родители (но не ниже установленного законом уровня), и порядок осуществления выплаты. Благодаря установленным коэффициентам регион не может снизить соответствующие выплаты до уровня, например, 15% или 10%.

    Кто вправе получить компенсацию за детсад?

    Практически все родители или законные представители детей, посещающих государственные или муниципальные дошкольные учреждения. Независимо от того, один ребенок ходит в сад или несколько, можно претендовать на эту меру социальной поддержки.

    Условия получения компенсации в регионах могут варьироваться. В некоторых субъектах РФ право на компенсацию имеют только определенные категории граждан. Это могут быть многодетные семьи или семьи, у которых низкий уровень дохода. Однако в большинстве регионов России компенсация предоставляется всем родителям без каких-либо дополнительных условий. При этом не предъявляется никаких требований к уровню доходов семьи, требование о том, чтобы семья обязательно была малоимущей, не установлено.

    Дополнительные категории граждан, которые могут рассчитывать на компенсацию или полное освобождение от платы:

    – Дети с туберкулезной интоксикацией.

    – Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения.

    – Дети-инвалиды.

    – Дети, родители которых являются инвалидами.

    – Семьи ликвидаторов аварии на ЧАЭС. За ними на федеральном уровне также закреплена компенсация средств, потраченных на оплату питания детям, посещающим дошкольное учреждение. А за дни, в которые ребенок пропускает сад по причине болезни, таким семьям положена компенсация из расчета 180 рублей за день пропуска.

    Дополнительные выплаты в регионах

    В ряде российских регионов предусмотрены дополнительные меры помощи семьям с детьми. Так, в Татарстане есть допвыплаты тем, чей доход не превышает 20 тыс. рублей на члена семьи. А на Сахалине компенсация за детсад составит 100% для семей, в которых воспитываются трое и более детей.

    В Петербурге одинокий родитель может оформить компенсацию за сад в размере 40% понесенных расходов на первого ребенка (напомним, что базовый уровень компенсации составляет 20% на первого ребенка). При этом есть условие, согласно которому доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека. На 2024 год этот показатель составляет чуть более 17 700 рублей.

    Компенсация за частный детсад

    Эта мера поддержки существует пока только в двух регионах нашей страны – в Москве и Ханты-Мансийском АО. Причем речь не идет о компенсации реальных расходов, которые понесли родители. Расчет идет пропорционально стоимости услуг, которые оказывают государственные детские дошкольные учреждения.

    Так, на одного ребенка можно получить 20% от среднего уровня платы за государственный ДС. На двоих – половина от этого показателя, на трех – 70%.

    Выплаты тем, кому не хватило мест в детском саду

    Если вы продолжаете оставаться в очереди на место в детсаду, может быть положена соответствующая компенсация. Предусмотрены они не везде. Например, в Москве и Петербурге они не действуют.

    Зато в Архангельской области те, кто пока не смог получить место в детсаду, получает выплату в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, в Смоленской области такая выплата составляет до 5 тыс. рублей, в Томской – до 4 тыс. рублей, в Ярославской области – до 5,9 тыс. рублей.

    Такие выплаты могут иметь ограничения, к примеру, по возрасту ребенка (действовать до достижения им возраста полутора лет).

    Как оформить компенсацию за детский сад?

    Сам процесс может несколько отличаться в разных регионах России. Тем не менее общий алгоритм действий достаточно стандартен.

    Подать заявление можно несколькими способами:

    – Через портал «Госуслуги». Это самый удобный и современный способ. Он позволяет сэкономить время и избежать очередей.

    – Лично в органах социальной защиты. В некоторых регионах необходимо обратиться в местное отделение социальной защиты и подать заявление лично.

    – Через образовательное учреждение. Некоторые детские сады предоставляют возможность подать заявление через свою бухгалтерию. На практике это означает, что родителям ежемесячно выдаются соответствующие формы, которые нужно заполнить и подписать. Дальнейшим оформлением занимается само учреждение.

    Необходимые документы:

    – Паспорт заявителя. Это может мама, папа или другой законный представитель несовершеннолетнего.

    – Свидетельство о рождении ребенка.

    – Чеки и квитанции об оплате услуг детского сада.

    – СНИЛС – как самого заявителя, так и ребенка, на которого оформляется компенсация.

    – Реквизиты банковского счета для перечисления компенсации.

    – Справка о составе семьи.

    Об этом документе расскажем подробнее. В прошлом такая справка предоставляла информацию о всех гражданах, зарегистрированных по одному адресу, и отражала родственные связи между проживающими. Однако несколько лет назад произошли законодательные изменения в части учета населения. В результате отдельную справку, которая бы подтверждала состав семьи, больше не выдают.

    Вместо справки, которая теперь считается устаревшей, обычно предоставляются следующие документы:

    – Адресно-справочная информация о гражданине.

    – Справка с места жительства.

    – Единый жилищный документ.

    – Выписка из домовой книги (для старых данных). Может потребоваться для получения информации о составе семьи до 2018 года.

    Данные о составе семьи можно получить в МФЦ (услуга доступна не во всех регионах РФ), управляющих компаниях и ТСЖ, на портале «Госуслуг» (также действует не во всех регионах, необходимо уточнять).

    Если какое-либо ведомство требует предоставить справку о составе семьи, следует уточнить, какая именно справка подойдет. Порой бывает достаточно выписки из ЕГРН или другого документа, в котором нужные сведения присутствуют.

    Важно помнить: требование предоставить справку о составе семьи может быть неправомерным, если для решения вашего вопроса достаточно других документов.

    Кто не включается в состав семьи? В него не входят дети, достигшие 18 лет, а также дети, которые были признаны дееспособными (это возможно с 16 лет). Кроме того, в справке о составе семьи не будут фигурировать дети, находящиеся на полном обеспечении со стороны государства, муж на военной службе или супруг, который находится в местах лишения свободы.

    Как оформить компенсацию за детсад на «Госуслугах»?

    1. Регистрация и авторизация. Если у вас еще нет учетной записи на данном портале, необходимо пройти регистрацию и подтвердить ее.

    2. Поиск услуги. Официально она называется компенсацией платы за присмотр и уход за ребенком.

    3. Заполнение заявления. Нужно указать:

    – Сведения о детском саде (название, адрес).

    – Сведения о ребенке (ФИО, дата рождения).

    – Сведения о родителях (ФИО, паспортные данные).

    – Банковские реквизиты для перечисления компенсации.

    4. Отправка заявления. После заполнения всех данных отправьте заявление на рассмотрение.

    Что делать, если данные изменились?

    Если после отправки заявления изменились какие-либо данные (например, банковские реквизиты), необходимо внести изменения в личном кабинете на «Госуслугах» в течение пяти рабочих дней.

    Сроки рассмотрения заявления

    Как правило, срок рассмотрения заявления на компенсацию составляет пять рабочих дней. После принятия решения вы получите уведомление на портале «Госуслуг» или по указанному вами адресу электронной почты.

    Оформление компенсации за детский сад – это несложный процесс, который позволяет сэкономить семейный бюджет. Воспользовавшись современными технологиями и следуя приведенным рекомендациям, вы сможете быстро и удобно оформить все необходимые документы.

    Кто может получить налоговый вычет за детсад?

    Право на налоговый вычет имеют физлица, уплачивающие НДФЛ. То есть если вы работаете по трудовому договору и с вашей зарплаты удерживается НДФЛ, вы можете воспользоваться этой льготой.

    Какие условия необходимо соблюсти?

    – Оплата за образовательные услуги. Вы должны самостоятельно оплачивать обучение ребенка в детском саду.

    – Наличие лицензии у образовательного учреждения. Детский сад, который вы оплачиваете, должен иметь государственную лицензию на образовательную деятельность.

    – Оплата должна производиться из личных средств. Если оплату за ДС производит, например, работодатель или родственник, то вычет не положен. То же касается и оплаты детсада из средств материнского капитала – в таком случае оформить налоговый вычет не получится. Недавно мы рассказывали о том, как направить маткапитал на образование детей.

    Какую сумму можно получить?

    Стандартный размер вычета за обучение одного ребенка составляет 13% от фактически произведенных расходов, но есть «потолок» расходов, с которых положена компенсация, – он составляет 50 тыс. рублей за календарный год. Таким образом, максимальная сумма в год составит 6500 рублей, даже если ваши расходы превышают обозначенные 50 тыс. рублей.

    Вычет можно оформить за три предыдущих года. Тогда размер возврата составит максимум 19,5 тыс. рублей.

    Как оформить?

    Соберите требуемые документы. Вам понадобятся:

    – Договор, заключенный с детсадом.

    – Квитанции, которые подтверждают оплату услуг детского дошкольного учреждения.

    – Справка 2-НДФЛ с места работы.

    – Паспорт.

    – ИНН.

    Для оформления вычета необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. Подать ее можно через личный кабинет на сайте ФНС, лично в отделении налоговой службы или обратившись в бухгалтерию по месту работы. Ваша заявка должна быть рассмотрена максимум за три месяца.

    Индивидуальные предприниматели, работающие на «упрощенке» (УСН), платящие единый налог или работающие по патенту, получить вычет не могут.

    Получение налогового вычета за детский сад – это законное право каждого родителя. Воспользовавшись этой возможностью, вы сможете частично компенсировать свои расходы на образование ребенка.

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