Пять выплат на ребенка до 18 лет: кому положены и как получить

Tекст: Ольга Никитина

Единое пособие

Выплачивается раз в месяц семьям с низким доходом, в которых есть дети до 17 лет. Получателями также могут выступать беременные. Это пособие объединило несколько ранее существовавших видов помощи, в результате процесс получения российскими семьями помощи от государства значительно упростился.

Кому положено единое пособие?

Данная мера поддержки целевая. Назначается пособие, если семья имеет низкий уровень дохода. При этом получатели должны быть гражданами РФ, которые постоянно проживают в России и обязательно трудоустроены. Есть уважительные причины, по которым гражданин может не работать, но во всех других случаях получить пособие те, кто не трудоустроены, не смогут.

Сколько можно получить?

На каждого из детей можно получить 50%, 75% или 100% от размера детского прожиточного минимума, который действует в вашем регионе. Так, например, в Москве 100-процентная выплата будет составлять более 19,5 тыс. рублей, в Татарстане – 12,7 тыс. рублей, в Петербурге – более 16 тыс. рублей.

Подается заявление на портале «Госуслуги», но можно сделать это и лично – в СФР или МФЦ. Кстати, на сайте Соцфонда есть удобный сервис, который позволяет узнать размер выплат, которые действуют в вашем регионе.

Важно: при назначении пособия учитывается не только доход семьи, но и ее имущественное положение. Есть ограничения для тех семей, которые имеют в собственности больше одной квартиры или одного дома с земельным участком, а также несколько автомобилей. Детальнее об этом можно узнать на сайте СФР.

Единое пособие можно получать одновременно с другими видами государственной поддержки, например, с маткапиталом.

Пособие по беременности и родам

Это те самые выплаты, которые также называют «декретными». Пособие положено женщинам, которые прекращают работать в связи с беременностью (сделать это можно примерно в начале третьего триместра) и с подготовкой к родам.

Получить декретные вправе женщины, которые:

– Работают по трудовому договору: это могут быть сотрудники коммерческих организаций, госучреждений, ИП, которые уплачивали страховые взносы.

– Студентки очной формы обучения.

– Женщины-военные.

– Усыновители, которые относятся к одной из указанных выше категорий.

– Уволенные в связи с ликвидацией организации менее года назад и стоящие на учете в службе занятости.

Сколько можно получить?

Размер декретных выплат зависит того, сколько женщина зарабатывала последние два года. При одноплодной беременности и стандартной продолжительности отпуска в 140 дней она может получить максимум чуть более 565 тыс. рублей. Минимальные же выплаты за этот срок составят 88 тыс. рублей (в ситуациях, когда за основной показатель берется не зарплата, а МРОТ).

При этом женщина вправе заменить расчетный период, если в течение последних двух лет ее доход был низким.

Срок отпуска возрастает, если во время беременности или при родах возникли осложнения. Также более продолжительный отпуск предоставляется женщинам, которые выносили сразу нескольких детей.

Для оформления пособия необходимо получить лист нетрудоспособности, который выдается в женской консультации, и передать его в бухгалтерию.

При этом женщина сама выбирает, когда начать отпуск по БиР: можно оформить его до родов или после. Декретные начисляются только за тот период, который оформлен как отпуск. При возвращении на работу до окончания отпуска декретные выплаты за оставшийся период не начисляются.

Единовременная выплата при рождении ребенка

Данная разовая выплата не зависит от дохода семьи и трудового стажа родителей. Размер единовременной выплаты в 2024 году составляет чуть более 24,6 тыс. рублей.

Для семей, в которых появилась двойня или тройня, выплата увеличится в два или три раза соответственно. Кроме того, на размер выплаты в сторону увеличения могут повлиять районные коэффициенты.

Оформить выплату можно как через работодателя (для этого обратитесь в секретариат или в бухгалтерию), а также через «Госуслуги». Потребуется справка в подтверждение того, что другой родитель не получает такое пособие. Максимальный срок рассмотрения обращения составит десять рабочих дней, еще несколько рабочих дней потребуется на денежный перевод.

Информация о рождении ребенка передается из ЗАГСа в Социальный фонд в автоматическом режиме. Это позволяет ускорить процесс назначения выплаты.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Эта государственная выплата адресована тем, кто сидит с ребенком, пока тот не достиг возраста полутора лет. Получателями могут быть как родители (опекуны, усыновители), так и другие родственники, включая бабушек и дедушек – самых частых помощников новоиспеченных родителей.

Недавнее новшество заключается в том, что назначенная выплата сохранится, даже если лицо, на которое она оформлена, выйдет на работу.

Сколько можно получить?

Максимум – 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Установленный законом минимум в 2024 году – примерно 9,2 тыс. рублей, а «потолок» – чуть более 49 тыс. рублей. При этом пособие могут пересчитать, если средний заработок изменился. Эту выплату нельзя сочетать с пособием по безработице.

Как оформить пособие?

Заявление на эту выплату обычно подают работодателю сразу же вместе с заявкой на предоставление отпуска по БиР. Если за ребенком ухаживают несколько лиц одновременно, пособие выплачивается одному из них.

Выплата возрастет, если уход оформлен на нескольких детей. Особенно это актуально для семей, где воспитываются погодки или двойня либо тройня. При этом есть ограничение: размер пособия не может превышать 100% от среднего дохода, полученного за последние два года.

Выплата на первого ребенка

Касается тех семей, где первенец появился до конца 2022 года. Для некоторых семей она все еще актуальна, а вот тем, у кого первый ребенок родился позднее, можно оформить единое пособие. Эта дополнительная финансовая помощь, которая позволяет семьям лучше обеспечить потребности новорожденного.

Сколько составит выплата? Родители, у которых появился первый малыш, смогут получить 100% детского прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет около 16 тыс. рублей в месяц. Но есть требования к доходу на каждого члена семьи.

Подать на выплату можно в любой момент до достижения трехлетнего возраста ребенка. Чем раньше родители обратились с заявлением, тем дольше они смогут получать этот вид поддержки.