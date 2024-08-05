Как понять, что ты беременна, и определить срок

Tекст: Ольга Никитина

Некоторые женщины, по словам гинекологов, уже на первой неделе после зачатия ощущают перемены в своем организме. Порой это не ограничивается резкими переменами в настроении, дело доходит до тошноты и токсикоза. Однако врачи часто списывают это на психологические факторы, особенно если беременность была запланированной и женщина ждала ее наступления.

Гормон беременности – хорионический гонадотропин (ХГЧ). Данный гормон вырабатывается яйцеклеткой после оплодотворения, следовательно, его концентрация начинает повышаться и оказывать влияние на состояние женщины. Но обычно недомогание проявляется спустя несколько недель после зачатия.

Тошнота, чувствительность к запахам, головокружение – эти признаки могут быть неспецифичными и встречаться при других состояниях. Поэтому нельзя полагаться только на них. Для подтверждения особенного положения женщине необходима консультация врача и анализ крови на ХГЧ.

По каким ранним признакам можно определить беременность?

Помимо задержки менструации, о наступлении беременности могут свидетельствовать следующие признаки:

· Изменения в груди: чувствительность, увеличение, потемнение сосков.

· Тошнота и рвота, особенно по утрам.

· Усталость, непреодолимое чувство сонливости, повышенная утомляемость.

· Частое мочеиспускание, которое связано с увеличением матки.

· Изменения вкусовых предпочтений – отвращение к некоторым запахам.

· Нарушения пищеварения. Могут возникнуть запоры или диарея.

· Головокружения и обмороки, которые возникают из-за снижения артериального давления.

Важно помнить, что эти симптомы могут быть вызваны и другими причинами. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения, следующим шагом следует прибегнуть к современным методам диагностики беременности.

Какими бывают тесты на беременность

Самый распространенный и доступный метод – тест-полоски, которые определяют уровень вышеупомянутого гормона ХГЧ в моче. К тесту обычно прикладывается подробная и точная инструкция по его использованию – процесс нехитрый, а результат будет известен уже через несколько минут.

Беременность на тесте обычно показывается двумя полосками. Отсутствие беременности – одной полоской. Полосы должны проступить ярко и отчетливо. Если результат получился иной, тест рекомендуется повторить.

Существуют также планшетные тесты. Они более точные, но требуют больше времени для получения результата.

Струйные тесты удобны в использовании, а результат можно получить сразу после сбора мочи.

Кроме того, в продаже есть цифровые тесты, которые показывают не только наличие беременности, но и предполагаемый срок.

Факторы, влияющие на точность тестов на беременность

Качество теста : выбирайте тесты от проверенных производителей.

Время проведения теста : наиболее точные результаты получаются при проведении теста утром, с первой утренней мочой.

Инструкции : строго следуйте инструкции, указанной на упаковке теста.

Раннее тестирование : если тест проведен слишком рано, результат может быть ложноотрицательным.

Ложные результаты теста на беременность

Ложноположительный результат может быть вызван некоторыми заболеваниями почек, опухолями или приемом определенных лекарственных препаратов.

Ложноотрицательный результат возможен при слишком раннем проведении теста, низкой концентрации ХГЧ или неправильном использовании теста.

Когда обратиться к врачу после проведения теста на беременность?

Если тест показал заветные две полоски, рекомендуется обратиться к гинекологу. Врач проведет осмотр, назначит необходимые анализы и УЗИ. Это позволит подтвердить сам факт наличия беременности, определить ее срок и исключить возможные осложнения.

Анализ крови на ХГЧ, который вам назначит гинеколог, довольно точен и позволяет определить беременность даже на очень ранних сроках, а динамика этого гормона поможет оценить развитие беременности и исключить некоторые патологии.

Ультразвуковое исследование позволяет визуализировать беременность – увидеть плодное яйцо. Начиная примерно с пятой акушерской недели можно услышать сердцебиение плода и оценить его развитие. С помощью УЗИ медики определяют, правильно ли закрепился плод, а также могут оценить состояние матки, околоплодных вод и плаценты.

Первое УЗИ позволяет установить срок беременности с точностью до двух-трех дней.

На ранних сроках более информативным окажется трансвагинальное УЗИ. К такому методу прибегают в первом триместре, обычно до десятой недели. Затем более информативным оказывается трансабдоминальный метод диагностики, когда врач водит датчиком по поверхности живота.

Во время первого скринингового исследования, которое проводится в период 11-й по 13-ю неделю, изучают размеры частей тела плода, оценивают его анатомические структуры, исследуют головной мозг и череп, грудную клетку. Именно в этот период уже хорошо заметны маркеры хромосомных аномалий.

Как считается срок беременности?

Многие будущие мамы задаются вопросом: почему срок беременности, который ставит врач, не совпадает с их собственными подсчетами? Ответ кроется в двух разных подходах к определению срока беременности: акушерском и эмбриональном.

Акушерский срок – это стандартный метод расчета, используемый в медицине. Он начинается с первого дня последней менструации и считается наиболее удобным для ведения беременности. Этот метод позволяет врачам планировать необходимые обследования и процедуры, а также определить предполагаемую дату родов.

Эмбриональный срок – это фактический возраст развивающегося плода, отсчитываемый от момента оплодотворения яйцеклетки. Однако определить точную дату зачатия довольно сложно, поэтому этот метод используется реже.

Средняя продолжительность менструального цикла составляет 28 дней. Овуляция, как правило, происходит примерно в середине цикла. Таким образом, между первым днем последней менструации и моментом зачатия проходит около двух недель. Именно поэтому акушерский срок всегда на две недели больше эмбрионального.

Что влияет на точность определения срока беременности?

Регулярность менструального цикла : чем регулярнее цикл, тем точнее будет расчет акушерского срока.

Дата последней менструации : точное знание первого дня последней менструации важно для расчета срока. Поэтому акушеры-гинекологи и рекомендуют вести соответствующий календарь. Для удобства можно использовать приложение на смартфоне – выбор огромный.

Результаты УЗИ : ультразвуковое исследование позволяет оценить размеры плода и уточнить срок беременности.

Зачем знать разницу между акушерским и эмбриональным сроками?

Понимание этих различий помогает парам планировать беременность и отслеживать ее развитие. Врач же использует акушерский срок для составления индивидуального плана ведения беременности.

Владея полной информацией, семья может лучше подготовиться к предполагаемой дате родов.

Не стоит пугаться, если акушерский срок беременности отличается от ваших ожиданий. Это абсолютно нормально и связано с особенностями медицинской практики. Главное – доверять своему врачу и следовать его рекомендациям.