Храп у мужчин, женщин и детей: причины, опасности, как лечить

Tекст: Ольга Никитина

Храп – это низкочастотный звук с вибрацией в зоне губ и носа. Отличается от обычного сопения характерным дребезжанием. Человек, который храпит, при вдохе и выдохе издает звонкие звуки, а его дыхание может быть затрудненным. Звук храпа может быть очень громким и достигать 112 децибел, что сопоставимо с шумом работающего пылесоса.

Храп может привести к серьезным последствиям – от дневной сонливости и быстрой утомляемости, падения работоспособности до нарушений работы сердца и даже стать причиной инсульта.

Если вы или ваши близкие храпите, важно обратиться к врачу, чтобы разобраться в вашем состоянии и подобрать необходимое лечение.

Причины храпа

Характерный звук храпа возникает в результате сужения в ночной период, когда человек спит, дыхательных путей, из-за чего воздух не проходит свободно. Возникают вибрации тканей.

Рассмотрим главные и самые распространенные причины храпа у мужчин и женщин:

Употребление спиртного, прием успокоительных препаратов. Эти вещества расслабляют мышцы, в том числе и дыхательных путей.

Возраст: тонус мышц глотки снижается, нёбо и мягкий язычок могут начать провисать. Кроме того, с возрастом могут накапливаться последствия перенесенных вирусных заболеваний, воспалений.

Курение: табачный дым раздражающе воздействует на слизистую оболочку дыхательных путей, приводит к воспалительному процессу и отеку, сужающему просвет и вызывающему храп.

Особенности анатомии, внутреннего строения: искривленная перегородка носа, полипы в носоглотке, относительно маленькая нижняя челюсть, увеличенный язык – все это также может стать предрасположенностью.

Избыточная масса тела, ожирение: жировые отложения в области шеи могут сдавливать дыхательные пути.

Хронически заложенный нос: из-за этого человек вынужден дышать ртом, что способствует расслаблению мышц мягкого нёба и языка.

Сон в неправильной позе: на спине люди храпят чаще, чем на боку.

Гипотиреоз – состояние, которое развивается в результате стойкой нехватки гормонов щитовидной железы. Состояние нормализуется, если удается восполнить дефицит.

Синдром обструктивного апноэ

При синдроме апноэ спящий человек временно перестает дышать. Вдохи и выдохи могут задерживаться вплоть до двух минут. Небольшой задержкой дыхания считается десять секунд. Подобные эпизоды происходят многократно за ночь.

Апноэ возникает в результате сужения верхних дыхательных путей. Во сне мышцы расслабляются, и жировые отложения в стенках глотки и гортани могут полностью перекрывать просвет и возможность дышать.

Синдром апноэ опасен своим негативным влиянием на здоровье:

Нарушает сон: из-за постоянных «микропробуждений» человек не может полноценно выспаться, чувствует себя уставшим и разбитым на протяжении всего дня.

Повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний: увеличивает риск развития гипертонии, инсульта, инфаркта.

Ухудшает обмен веществ: может привести к развитию сахарного диабета.

Влияет на мозговую деятельность: когнитивные функции, память и концентрация внимания сильно страдают от дефицита кислорода во время сна.

До 40% людей с апноэ испытывают трудности с засыпанием или просыпаются посреди ночи.

Остановки дыхания могут начинаться еще на стадии засыпания. В таком случае человеку не удается погрузиться в глубокий сон, он все время просыпается. Уснуть становится трудно.

Лечение апноэ зависит от степени тяжести заболевания. На легкой стадии могут быть рекомендации об изменении в лучшую сторону образа жизни (похудение, отказ от курения), позиционная терапия (сон на боку и использование приспособлений для улучшения качества сна).

На более тяжелых стадиях может потребоваться применение CPAP-аппарата (аппарата искусственной вентиляции легких во сне) или хирургическое вмешательство.

Как избавиться от храпа во сне?

Устранением этой проблемы занимается врач-отоларинголог (врач-ЛОР). Если родные и близкие жалуются на ваш храп, обратиться стоит именно к нему. Специалист правильно установит причину храпа, назначит эффективное лечение, а при необходимости направит к другим медикам: аллергологу, онкологу, травматологу.

Вылечить храпение бывает довольно сложно. Вот основные методы:

Позиционная терапия

Сон на боку – самый простой и доступный метод. Приучите себя спать на боку, используя специальные подушки (они так и называются – подушки против храпа), валики или гаджеты, которые не позволят вам переворачиваться на спину во сне.

Можно использовать подушку с эффектом памяти, которая подстраивается под форму вашей головы и шеи, обеспечивая правильное положение во время сна.

Кроме того, существуют специальные устройства против храпа. Это гаджеты, которые крепятся к подбородку или голове и вибрируют, когда вы переворачиваетесь на спину.

Снижение веса

Лишний вес – один из главных факторов, провоцирующих храп. Снижение массы тела на 5–10% может значительно уменьшить его интенсивность или вовсе избавить от проблемы.

Проконсультируйтесь с врачом: он поможет вам составить индивидуальный план похудения, подобрать подходящую диету и комплекс физических упражнений.

Хирургическое вмешательство

К таким методам прибегают, если причиной храпа стали анатомические особенности: заложенность носоглотки, искривление перегородки носа, увеличенные миндалины, аденоиды, аномалии строения челюсти или языка.

Какую операцию от храпа можно сделать?

Увулопалатопластика: подрезание язычка на мягком нёбе и удаление части тканей, которые могут перекрывать дыхательные пути.

Сомнопластика: радиоволновая коррекция мягкого нёба, уменьшающая его объем.

Вживление нитей: в мягкое нёбо вшиваются специальные нити, которые стягивают его и уменьшают объем вибрирующих тканей.

При неправильном прикусе врач может порекомендовать вам использовать каппы для сна. Они выдвигают нижнюю челюсть вперед и уменьшают интенсивность храпа.

Отказ от вредных привычек

Алкоголь и курение усугубляют храп, поскольку оказывают расслабляющее воздействие на мышцы дыхательных путей. Исследования показывают, что у тех пациентов, которые во время прохождения лечения смогли полностью отказаться от курения, храп исчез гораздо быстрее. В их случае лечебный курс оказался в разы более эффективным. Что касается алкоголя, особенно не стоит употреблять его перед сном.

Изменение наклона головы

Рекомендуется сон на возвышенности, которую можно организовать при помощи специальных подушек, клиновидных оснований кровати или других устройств, приподнимающих голову во время сна.

Подушки с наклоном поддерживают голову и шейный отдел в корректном положении, улучшая проходимость дыхательных путей.

Также можно подумать об использовании трансформируемых оснований кровати: некоторые модели имеют режим «антихрап», при котором головная часть основания приподнимается, обеспечивая оптимальное положение для сна.

Храп у ребенка

Такая проблема встречается нечасто, храпят всего 5–10% детей, но игнорировать это нельзя. Многие родители путают храп и неопасное детское сопение. Отличаются они по звуку.

Храп у ребенка только кажется безобидным, а на деле может оказаться симптомом более серьезной проблемы, например, уже упомянутого выше синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).

СОАС приводит к остановкам дыхания во сне, что негативно влияет на здоровье ребенка, его сон, внимание, память, настроение и даже внешний вид. Поэтому при обнаружении храпа у ребенка важно не откладывать визит к врачу.

Причины детского храпа:

ЛОР-проблемы: увеличенные аденоиды, миндалины, аллергический ринит.

Простуда: заложенность носа из-за ОРВИ.

Анатомия: аномалии строения носа, черепа, нёбной заслонки.

Избыточная масса тела, ожирение: давление жира на ткани глотки.

Как распознать опасный храп?

Обычный – негромкий, нерегулярный, без остановок дыхания.

Осложненный – громкий, регулярный, с остановками дыхания (15 и более за ночь).

Симптомы осложненного храпа:

Беспокойный сон, ночные пробуждения.

Головные боли.

Недержание мочи.

Ухудшение памяти, внимания, успеваемости.

Раздражительность.

Дневная сонливость.

Дефицит внимания.

Аденоидное лицо (изменение формы носа, неправильный прикус).

Полноценную диагностику может провести врач-отоларинголог, он назначит лечение и при необходимости направит к сомнологу.

Советы сомнологов

Спите в прохладной и влажной комнате. Сухой воздух может раздражать слизистую оболочку и усиливать храп. Проветривайте комнату перед сном, хотя бы пять-десять минут.

Избегайте приема снотворных и седативных препаратов.

Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает улучшить общее состояние здоровья и снизить риск храпа.

Следите за гигиеной носа. Промывайте нос солевым раствором, чтобы очистить его от слизи и аллергенов.

Попробуйте применить эфирные масла. Эвкалипт и перечная мята очистят пазухи носа, успокоят слизистую и помогут снять нервное перенапряжение. Вдыхать эфирные масла можно через ингалятор или использовать паровую баню. Кроме того, их можно добавить в специальный, предназначенный для эфирных масел отсек увлажнителя воздуха, который распространит аромат по всей спальне.

Откажитесь от молочных продуктов на ночь. Они усиливают слизеобразование в горле и носовых ходах, что и может оказаться причиной храпа.