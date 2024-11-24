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На климатическом саммите ООН согласовали ежегодное финансирование бедных стран
Страны COP-29 согласовали цель по климатическому финансированию на 300 млрд долларов в год
Страны, участвующие в климатическом саммите ООН COP-29 в Баку, согласовали новую цель по климатическому финансированию в размере 300 млрд долларов в год к 2035 году, чтобы поддержать развивающиеся страны в борьбе с изменением климата.
На итоговом пленарном заседании климатического саммита ООН COP-29 председатель мероприятия Мухтар Бабаев объявил о согласовании новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию, сообщило ТАСС. Бабаев отметил: «Было решено установить цель, под руководством развитых стран – участниц, в размере не менее 300 млрд долларов ежегодно к 2035 году, для оказания поддержки развивающимся странам в их действиях по противодействию изменению климата».
Решение было достигнуто после продолжительных и сложных переговоров, которые привели к продлению саммита в Баку более чем на сутки. Первоначально мероприятие должно было завершиться 22 ноября, однако разногласия по вопросу о том, какие страны и сколько средств должны выделять на климатическое финансирование, задержали подписание соглашения.
NCQG предусматривает выработку механизма выделения средств на усилия по удержанию глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня – нижней отметки, зафиксированной Парижским соглашением 2015 года. NCQG заменит нынешний механизм такого финансирования, согласованный в 2009 году и заключающийся в том, что развитые страны обязались выделять развивающимся государствам $100 млрд ежегодно.
До этого стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин впервые с мая 2021 года встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем на климатическом саммите в Баку.